IndyCar L'Espagnol Alex Palou sacré pour la 3e fois d'affilée

ATS

11.8.2025 - 11:44

L'Espagnol Alex Palou a remporté le championnat automobile américain IndyCar pour la 3e fois de suite, la 4e au total, à l'issue du Grand Prix de Portland dimanche. Palou n'est que le 4e pilote à remporter trois fois le championnat d'affilée après l'Américain Ted Horn, le Français Sébastien Bourdais et l'Ecossais Dario Franchitti.

Alex Palou (ici à Indianapolis) a remporté le championnat automobile américain IndyCar.
Alex Palou (ici à Indianapolis) a remporté le championnat automobile américain IndyCar.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.08.2025, 11:44

L'Espagnol âgé de 28 ans a remporté huit courses cette saison, dont les 500 miles d'Indianapolis pour la première fois. Palou compte 151 points d'avance au classement sur son dauphin mexicain Pato O'Ward, un matelas suffisant avant les deux dernières courses de la saison.

L'Espagnol est désormais le troisième pilote à compter le plus de titres IndyCar derrière deux légendes de la discipline, l'Américain A.J. Foyt (10) et le Néo-Zélandais Scott Dixon (6). Dimanche, Palou a pris la 3e place du Grand Prix remporté par l'Australien Will Power.

