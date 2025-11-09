  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rallye du Japon Une pointure mondiale tourne la page «pour raisons personnelles»

ATS

9.11.2025 - 16:18

L'Estonien Ott Tänak, champion du monde des rallyes en 2019, va quitter le WRC à la fin de la saison «pour des raisons personnelles». Son équipe Hyundai l'a annoncé à l'issue du rallye du Japon.

Keystone-SDA

09.11.2025, 16:18

Le pilote, âgé de 38 ans, occupe la 4e place du championnat du monde 2025 qu'il ne peut mathématiquement plus remporter lors de l'ultime manche en Arabie saoudite à la fin du mois.

Rallye du Japon. Ogier triomphe et entretient l’espoir au général

Rallye du JaponOgier triomphe et entretient l’espoir au général

Au cours de sa carrière en catégorie-reine du rallye, entamée en 2009, il a remporté 22 épreuves et un championnat (2019). Sa dernière victoire remonte au rallye de Grèce cette année, le seul remporté jusqu'ici cette saison par Hyundai, dominée par Toyota.

Tänak est le deuxième pilote à annoncer son retrait du WRC l'an prochain après le Finlandais Kalle Rovanperä, champion du monde en 2022 et 2023 avec Toyota. A tout juste 25 ans, il a décidé de se tourner vers le championnat japonais de monoplaces Super Formula.

Les plus lus

Une famille "fuit" le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front
Migros abandonne les gants de velours dans la guerre des prix avec les producteurs
Que s'est-il passé au ranch Epstein au Nouveau-Mexique ?
Derby électrique : Lausanne et Sion se quittent dos à dos
Trafic aérien réduit «à peau de chagrin»
Un jeune homme perd la vie dans un accident à Champvent