L'Estonien Ott Tänak, champion du monde des rallyes en 2019, va quitter le WRC à la fin de la saison «pour des raisons personnelles». Son équipe Hyundai l'a annoncé à l'issue du rallye du Japon.

Keystone-SDA ATS

Le pilote, âgé de 38 ans, occupe la 4e place du championnat du monde 2025 qu'il ne peut mathématiquement plus remporter lors de l'ultime manche en Arabie saoudite à la fin du mois.

Au cours de sa carrière en catégorie-reine du rallye, entamée en 2009, il a remporté 22 épreuves et un championnat (2019). Sa dernière victoire remonte au rallye de Grèce cette année, le seul remporté jusqu'ici cette saison par Hyundai, dominée par Toyota.

Tänak est le deuxième pilote à annoncer son retrait du WRC l'an prochain après le Finlandais Kalle Rovanperä, champion du monde en 2022 et 2023 avec Toyota. A tout juste 25 ans, il a décidé de se tourner vers le championnat japonais de monoplaces Super Formula.