MotoGP L'équipe française Tech3 rachetée par l'Italien Günther Steiner

ATS

5.9.2025 - 14:33

L'équipe française Tech3, qui évolue dans les championnats de MotoGP et de Moto3, a été rachetée par un consortium d'investisseurs avec à sa tête l'Italien Günther Steiner, ancien directeur de l'écurie de Formule 1 Haas. Le MotoGP l'a annoncé vendredi.

Günther Steiner, ancien directeur de Haas en F1, passe à la MotoGP.
Günther Steiner, ancien directeur de Haas en F1, passe à la MotoGP.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.09.2025, 14:33

Le Français Hervé Poncharal, personnage important du paddock de MotoGP qui avait créé l'équipe Tech3 à la fin des années 1980, va donc passer la main en fin d'année et laisser son fauteuil de patron à Steiner, qui avait été limogé par Haas début 2024. Ce rachat, dont la rumeur agitait le paddock depuis plusieurs mois, a finalement été confirmé vendredi en marge du Grand Prix de Catalogne. L'équipe conservera son nom originel, Tech3, et restera basée dans le sud de la France, à Bormes-les-Mimosas.

Né en Italie et âgé de 60 ans, Steiner réside aux Etats-Unis et possède aussi la nationalité américaine. Il a découvert les sports mécaniques dans le monde du rallye, avant de rejoindre la Formule 1 en 2001 chez Jaguar, qui allait devenir Red Bull.

Le bouillant dirigeant s'est surtout fait connaître chez Haas, écurie américaine qu'il a dirigée durant dix saisons, de 2014 à 2023, notamment pour ses saillies verbales à la radio qui en ont fait une des mascottes du documentaire à succès de Netflix «Drive to Survive».

