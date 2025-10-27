Un jour après son grave accident lors de la course Moto3 en Malaisie, Noah Dettwiler se trouve toujours dans un état critique aux soins intensifs à Kuala Lumpur. Son état est décrit comme stable.

Noah Dettwiler se trouvait toujours en soins intensifs lundi KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Noah a dû subir plusieurs opérations au cours des dernières heures, qui se sont bien déroulées. Selon le corps médical qui l'a soigné, son état est stable, mais toujours critique», ont écrit dans un communiqué diffusé conjointement son équipe CIP Green Power, sa famille, son équipe de management et Thomas Lüthi.

Ces informations correspondent donc avec celles qui avaient été publiées peu auparavant par le journal sportif espagnol «As». Un de ses journalistes a pu parler à l'aéroport avec le médecin-chef du MotoGP Angel Charte.

Celui-ci a donné quelques détails. Noah Dettwiler est sous assistance respiratoire artificielle, mais à un niveau bas. Lors de l'opération d'urgence pratiquée dimanche, la rate du Soleurois, gravement blessée, a été retirée. Aucune autre blessure n'a été constatée à l'abdomen.

Sa famille à son chevet

Entre-temps, sa famille, soit ses parents Nicole et Andy ainsi que sa sœur Noëlle, est arrivée à l'hôpital de Kuala Lumpur afin d'apporter son soutien à Noah, a rapporté «Blick».

Dimanche, avant le départ de la course Moto3 de Sepang, Noah Dettwiler a été très violemment percuté par l'arrière par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda. Celui-ci n'a pas vu le Soleurois, qui roulait alors à très faible allure sur la trajectoire.