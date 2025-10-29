  1. Clients Privés
Présidence de la FIA La candidate suisse saisit la justice pour suspendre l’élection !

Nicolas Larchevêque

29.10.2025

La Suissesse Laura Villars, empêchée de postuler à la présidence de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), a assigné mercredi l'instance en justice pour contester les règles du scrutin, qui interdisent selon elle à tout opposant à l'actuel président, l'Emirati Mohamed Ben Sulayem, de se présenter.

Laura Villars a assigné la FIA en justice pour suspendre l’élection à la présidence.
Laura Villars a assigné la FIA en justice pour suspendre l’élection à la présidence.
KEYSTONE

Agence France-Presse

29.10.2025, 11:51

L'assignation en référé, révélée par l'AFP, demande au Tribunal de grande instance de Paris d'«ordonner la suspension de l'élection de la présidence de la FIA (prévue le 12 décembre en Ouzbékistan, NDLR) jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond de ce litige». Une première audience a été fixée au 10 novembre au TGI.

Modifié en juin par la direction actuelle, le règlement du scrutin impose aux candidats de présenter une liste comptant notamment sept vice-présidents issus des six régions du monde (deux pour l'Europe, un pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, l'Afrique et l'Asie-Océanie) et issus d'une liste approuvée par la FIA.

«Une illusion de démocratie». Polémique autour de l’élection à la présidence de la FIA

«Une illusion de démocratie»Polémique autour de l’élection à la présidence de la FIA

Or, une seule personnalité représentant l'Amérique du Sud figure sur cette liste, Fabiana Ecclestone, la femme de Bernie Ecclestone, l'ancien grand patron de la F1. Et elle a accepté de figurer sur la liste du président sortant, candidat à sa réélection.

«Dans ces conditions, aucune liste concurrente ne pouvait compter, parmi ses sept vice-présidents, un vice-président pour la région Amérique du Sud, cette dernière participant déjà à la liste de la présidence sortante», observe Laura Villars dans son assignation qui dénonce une «violation du principe de démocratie associative et de pluralisme prévu (dans les) statuts de la FIA.» La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 24 octobre.

«Une course à un seul cheval»

«J'ai tenté à deux reprises d’ouvrir un dialogue constructif avec la FIA, sur des sujets essentiels comme la démocratie interne et la transparence des règles électorales. Les réponses reçues n’ont pas été à la hauteur des enjeux», a expliqué Laura Villars dans une déclaration à l'AFP.

«Je n'agis pas contre la FIA, j'agis pour la préserver. La démocratie n'est pas une menace pour la FIA, c'est sa force», a poursuivi la pilote et entrepreneure de 28 ans qui, en annonçant sa candidature en septembre disait à l'AFP vouloir redynamiser l'instance centenaire en «mettant en avant les jeunes et les femmes».

Laura Villars. La Vaudoise qui veut donner «un nouveau souffle» au sport automobile

Laura VillarsLa Vaudoise qui veut donner «un nouveau souffle» au sport automobile

Basée à Paris, la FIA est chargée d'organiser les Championnats du monde de Formule 1 ou de rallye, mais aussi de promouvoir la sécurité sur les routes. Elle compte plus de 240 clubs répartis dans 146 pays, pour environ 80 millions de membres.

«Nous avons obtenu l'autorisation d'assigner d'heure à heure», selon une procédure d'urgence, a ajouté l'avocat de Laura Villars, Me Robin Binsard, «ce qui démontre que la justice considère avec attention les graves manquements démocratiques au sein de la FIA, ainsi que différentes violations des statuts et du règlement que nous dénonçons».

La question de l'impossibilité de candidater avait déjà été soulevée mi-octobre en marge du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1 à Austin par l'Américain Tim Mayer, ancien commissaire sportif de la FIA, qui souhaitait aussi briguer la présidence.

«Le processus électoral de la FIA favorise grandement l'équipe en place et les autres candidats n'ont même pas la possibilité d'arriver sur la ligne de départ, c'est une course à un seul cheval», avait-il dit, dénonçant une «illusion de démocratie».

Mandat mouvementé pour Ben Sulayem

Ancien pilote de rallye, Mohamed Ben Sulayem a succédé fin 2021 au Français Jean Todt. Son premier mandat a été mouvementé. Il s'est notamment mis à dos les pilotes de F1 et de rallye pour avoir imposé de grosses amendes en cas d'utilisation de mots grossiers lors des retransmissions télévisées. Devant le tollé suscité par cette mesure, il a finalement décide de réduire de moitié le montant des amendes.

En avril, Robert Reid, vice-président de la FIA chargé du sport et proche de Ben Sulayem, a démissionné en critiquant vertement la gouvernance du président, dénonçant un manque de transparence.

Sport automobile. Une Suissesse de 28 ans future présidente de la FIA ?

Sport automobileUne Suissesse de 28 ans future présidente de la FIA ?

