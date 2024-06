La famille de Michael Schumacher tourmentée par des malfrats

La police allemande a arrêté deux hommes originaires de Wuppertal en Allemagne. Les deux individus auraient tenté d'extorquer des millions à la famille de l'ancienne star de la Formule 1 Michael Schumacher.

La police allemande a arrêté deux hommes. Ils auraient tenté d'extorquer de l'argent à la famille de Michael Schumacher. BidL Diego Azubel/epa/dpa

bb Bruno Bötschi

"Deux extorqueurs de Schumi arrêtés", titre aujourd'hui le journal «Bild».

Selon le quotidien allemand, les deux hommes sont originaires de Wuppertal en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ils auraient tenté d'extorquer des millions à la famille de Michael Schumacher.

«Nous enquêtons sur une affaire d'extorsion au détriment d'une célébrité, nous avons exécuté des mandats d'arrêt dans ce cas», a déclaré Wolf-Tilman Baumert, porte-parole du parquet, à «Bild». «Nous ne pouvons pas communiquer d'autres informations à ce stade».

Selon les informations du journal, les deux malfrats doivent maintenant être présentés à un juge. Il n'y a pour l'instant aucun détail sur le chantage qu’ils ont opéré..

Les Schumacher ont déjà été victimes d'un chantage.

La famille Schumacher a déjà été victime d'un chantage : en 2017, un homme a menacé la famille par e-mail. Il voulait alors soutirer 900'000 euros. L'auteur a pu être rapidement identifié par la police, car il avait indiqué son propre numéro de compte.

Par la suite, l'homme a été condamné à un an et neuf mois avec sursis pour extorsion. Il a en outre reçu une amende de 4500 euros et 50 heures de travail social. Il a également dû se soumettre à une thérapie.