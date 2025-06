Ferrari a remporté les 24 Heures du Mans pour la troisième fois de suite. La voiture no 83 de l'écurie AF Corse l'a emporté avec le trio Robert Kubica (POL) - Yifei Ye (CHN) - Phil Hanson (GBR).

𝗔𝗻𝗱 𝗶𝘁'𝘀 𝗮 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 𝘄𝗶𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗶!🏆



The #83 499P seals the 𝗵𝗮𝘁-𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝗿. With 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝘂𝗯𝗶𝗰𝗮, 𝗬𝗶𝗳𝗲𝗶 𝗬𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗵𝗶𝗹 𝗛𝗮𝗻𝘀𝗼𝗻, Ferrari has shone… pic.twitter.com/etLfafZIqU — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025

Keystone-SDA ATS

Le Polonais âgé de 40 ans, ancien pilote de formule 1, avait vu sa carrière brisée en 2011 dans un terrible accident de rallye. Il est revenu sur les circuits près de cinq ans plus tard, après plusieurs opérations.

Premier Polonais à s'imposer dans la Sarthe, Kubica a été le grand artisan de cette victoire, avec notamment un dernier relais d'un peu plus de trois heures et demie. Son coéquipier Yifei Ye est pour sa part devenu le premier Chinois à inscrire son nom au palmarès de la mythique course.

Cinq voitures dans le même tour

L'épreuve a été aussi disputée que serrée. Les cinq premières voitures ont en effet fini dans le même tour. Les vainqueurs ont devancé la Porsche no 6 de 14''084 et les deux Ferrari officielles, la 51 et la 50, de respectivement 28''487 et 29''666.

Les deux pilotes suisses en lice en Hypercar ont terminé plus loin. Neel Jani (Porsche Proton) a pris la 14e place à 4 tours alors que Sébastien Buemi (Toyota) a dû se contenter du 16e rang à 7 tours. Le Vaudois et ses coéquipiers ont pourtant figuré dans le top 6 jusque peu avant midi avant de perdre une roue et de subir une crevaison.

Dans la catégorie LMP2, le Genevois Louis Delétraz (AO by TF) est monté sur le podium en finissant au 3e rang. La victoire a souri au team Inter Europol Competition devant le VDS Panis Racing.