Pour ses débuts en Formule 1 l'an prochain, Cadillac va compter sur l'expérience du Mexicain Sergio Pérez et du Finlandais Valtteri Bottas, un choix logique selon le team principal de la future équipe, Graeme Lowdon, «dans le milieu impitoyable» de la F1.

Cadillac a misé sur les expérimentés Valtteri Bottas et Sergio Perez pour ses débuts en F1. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«L'environnement est très intimidant et très difficile pour un pilote débutant, il était judicieux pour nous d'avoir des pilotes expérimentés (...) qui comprennent ce qu'il faut pour construire une équipe performante», a défendu Graeme Lowdon dans un entretien à plusieurs médias, dont l'AFP, en marge du Grand Prix de Singapour disputé dimanche.

L'an prochain, Cadillac fera appel à deux pilotes de 36 ans, tandis que la moyenne d'âge est de 27 ans cette saison. Pourquoi ne pas avoir opté pour un duo plus jeune ?

«L'expérience est vraiment quelque chose d'important. On a ciblé des pilotes expérimentés - pas seulement en fonction du nombre de Grands Prix auxquels ils ont participé (ndlr : plus de 240 chacun), mais plutôt en fonction des équipes pour lesquelles ils ont couru (...). Nous avons fait le calcul, en examinant la composition de l'équipe, nous avons plus de 2’500 ans d'expérience (au cumul) en Formule 1 à des postes de management (...), c'est un environnement très intimidant et très difficile pour un pilote débutant. Il est alors judicieux pour nous d'avoir des pilotes expérimentés. On sait aussi que la Formule 1 est un milieu très féroce, impitoyable, y compris pour les pilotes débutants. Si un débutant arrive, il a très peu de temps pour faire bonne impression, il n'est donc pas judicieux d'intégrer un profil pareil dans un tel environnement - ni pour le pilote, ni pour l'équipe. Nous avons donc décidé que la bonne combinaison pour nous était d'avoir deux pilotes très expérimentés, qui comprennent ce qu'il faut pour construire une équipe performante».

Le fait que Pérez soit passé chez Red Bull, six fois championne du monde chez les constructeurs, et Bottas chez Mercedes, huit fois championne du monde, sera-t-il un atout majeur pour Cadillac ?

«Nos deux pilotes ont surtout couru pour plusieurs équipes, leur expérience ne se limite donc pas à une seule écurie (...). Ils ont fait partie d'équipes très performantes à différents moments, et c'est cette expérience qui est vraiment très précieuse».

L'an prochain, la F1 va inaugurer une nouvelle réglementation technique qui imposera des moteurs et des châssis très différents de ceux utilisés actuellement. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il soit possible pour Cadillac de commencer sur les chapeaux de roue dès le premier GP, en Australie en mars prochain ?

«C'est difficile, vraiment difficile (...). Les gens sous-estiment certainement la tâche (...). C'est la Formule 1, le summum du sport automobile mondial. Ce que nous essayons de faire est incroyablement complexe. J'imagine que notre travail consiste à essayer de donner l'impression que c'est facile, et si cela semble facile, les gens ont alors tendance à sous-estimer la tâche. Nous avons beaucoup de respect pour les autres équipes actuellement engagées en F1».

Archive sur le même thème