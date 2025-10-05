  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le choix fort de Cadillac «La Formule 1 est un milieu très féroce, impitoyable»

Nicolas Larchevêque

5.10.2025

Pour ses débuts en Formule 1 l'an prochain, Cadillac va compter sur l'expérience du Mexicain Sergio Pérez et du Finlandais Valtteri Bottas, un choix logique selon le team principal de la future équipe, Graeme Lowdon, «dans le milieu impitoyable» de la F1.

Cadillac a misé sur les expérimentés Valtteri Bottas et Sergio Perez pour ses débuts en F1.
Cadillac a misé sur les expérimentés Valtteri Bottas et Sergio Perez pour ses débuts en F1.
KEYSTONE

Agence France-Presse

05.10.2025, 12:11

«L'environnement est très intimidant et très difficile pour un pilote débutant, il était judicieux pour nous d'avoir des pilotes expérimentés (...) qui comprennent ce qu'il faut pour construire une équipe performante», a défendu Graeme Lowdon dans un entretien à plusieurs médias, dont l'AFP, en marge du Grand Prix de Singapour disputé dimanche.

L'an prochain, Cadillac fera appel à deux pilotes de 36 ans, tandis que la moyenne d'âge est de 27 ans cette saison. Pourquoi ne pas avoir opté pour un duo plus jeune ?

«L'expérience est vraiment quelque chose d'important. On a ciblé des pilotes expérimentés - pas seulement en fonction du nombre de Grands Prix auxquels ils ont participé (ndlr : plus de 240 chacun), mais plutôt en fonction des équipes pour lesquelles ils ont couru (...). Nous avons fait le calcul, en examinant la composition de l'équipe, nous avons plus de 2’500 ans d'expérience (au cumul) en Formule 1 à des postes de management (...), c'est un environnement très intimidant et très difficile pour un pilote débutant. Il est alors judicieux pour nous d'avoir des pilotes expérimentés. On sait aussi que la Formule 1 est un milieu très féroce, impitoyable, y compris pour les pilotes débutants. Si un débutant arrive, il a très peu de temps pour faire bonne impression, il n'est donc pas judicieux d'intégrer un profil pareil dans un tel environnement - ni pour le pilote, ni pour l'équipe. Nous avons donc décidé que la bonne combinaison pour nous était d'avoir deux pilotes très expérimentés, qui comprennent ce qu'il faut pour construire une équipe performante».

Formule 1. Sergio Pérez et Valtteri Bottas piloteront pour Cadillac la saison prochaine

Formule 1Sergio Pérez et Valtteri Bottas piloteront pour Cadillac la saison prochaine

Le fait que Pérez soit passé chez Red Bull, six fois championne du monde chez les constructeurs, et Bottas chez Mercedes, huit fois championne du monde, sera-t-il un atout majeur pour Cadillac ?

«Nos deux pilotes ont surtout couru pour plusieurs équipes, leur expérience ne se limite donc pas à une seule écurie (...). Ils ont fait partie d'équipes très performantes à différents moments, et c'est cette expérience qui est vraiment très précieuse».

L'an prochain, la F1 va inaugurer une nouvelle réglementation technique qui imposera des moteurs et des châssis très différents de ceux utilisés actuellement. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il soit possible pour Cadillac de commencer sur les chapeaux de roue dès le premier GP, en Australie en mars prochain ?

«C'est difficile, vraiment difficile (...). Les gens sous-estiment certainement la tâche (...). C'est la Formule 1, le summum du sport automobile mondial. Ce que nous essayons de faire est incroyablement complexe. J'imagine que notre travail consiste à essayer de donner l'impression que c'est facile, et si cela semble facile, les gens ont alors tendance à sous-estimer la tâche. Nous avons beaucoup de respect pour les autres équipes actuellement engagées en F1».

Formule 1. Onzième équipe en 2026 : Cadillac obtient le feu vert !

Formule 1Onzième équipe en 2026 : Cadillac obtient le feu vert !

Archive sur le même thème

Quand la F1 passait par la Suisse

Quand la F1 passait par la Suisse

Entre 1950 et 1954, la Suisse a accueilli la Formule 1 sur l’un des circuits les plus dangereux d’Europe. Retour sur l’épopée du Bremgartenring, les drames, l’interdiction… et le rêve d’un retour.

13.06.2025

Les plus lus

Des membres suisses de la flottille sont rentrés en Suisse
Porté par un intenable Theo Bair, le Lausanne-Sport humilie YB !
Nouveau naufrage pour Genève, giflé cette fois à Bienne
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution
L'ancien maire de Genève toujours détenu en Israël