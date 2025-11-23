Initialement classées deuxième et quatrième du Grand Prix de Las Vegas de F1, les McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri ont été disqualifiées pour une infraction technique. Une aubaine pour le vainqueur Max Verstappen (Red Bull), qui se replace dans la course au titre.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Cette double disqualification du Britannique et de l'Australien, survenue cinq heures après la fin de la course, remportée par le quadruple champion du monde en titre pourrait bien changer la donne lors des deux dernières manches de la saison au Qatar et à Abou Dhabi les 30 novembre et 7 décembre.

A la suite de ce coup de théâtre, le Néerlandais Verstappen, qui l'a emporté sur le Strip à l'issue d'une course maîtrisée, revient en effet à hauteur de Piastri au classement et ne compte plus que 24 longueurs de retard sur le leader Norris alors qu'il reste 58 points maximum à engranger dans le Golfe.

En inspectant les deux McLaren, les commissaires ont décelé une usure trop prononcée de la planche située sous la monoplace, ce qui constitue une infraction technique. Alors que sa taille ne peut être inférieure à 9 millimètres, les mesures prises ont révélées que la planche mesurait 8,8 mm à l'avant et 8,93 mm à l'arrière des voitures.

Après avoir entendu des représentants de McLaren, qui ont argué que les spécificités du circuit urbain et bosselé de Las Vegas étaient à l'origine de cette usure trop prononcée, les commissaires ont décidé d'appliquer la sanction habituelle dans ce genre de cas, à savoir la disqualification.

La planche incriminée, parfois appelée patin, est une pièce fixée sous la voiture servant à contrôler la hauteur de caisse et empêcher qu'un avantage aérodynamique soit obtenu par une voiture trop basse.

«Infraction pas intentionnelle»

«C'est frustrant d'être disqualifié et de perdre autant de points. On est toujours à la recherche du moindre gain en performance mais clairement on s'est trompé aujourd'hui», a affirmé Norris, cité dans un communiqué de son écurie.

«Après la course, les monoplaces ont été déclarées en infraction, de 0,12 mm pour la voiture no 4 (Norris) et de 0,26m m pour la voiture no 81 (Piastri). Durant la course, les deux voitures ont été victimes d'un niveau élevé et inattendu de marsouinage (rebond), ce qui n'avait pas été le cas lors des séances d'essais. Nous cherchons pourquoi les voitures se sont comportées comme cela», a expliqué dans le même communiqué Andrea Stella, le directeur de l'écurie.

«Comme l'a souligné la FIA (Fédération internationale de l'automobile, qui organise le championnat du monde de F1, ndlr), cette infraction n'était pas intentionnelle et il n'y a jamais eu aucune volonté de contourner le règlement. Malgré cette issue extrêmement décevante», a souligné l'italien.

Désormais, la pression sera sur McLaren dès le week-end prochain au Qatar, où la dernière des six courses sprint de la saison - qui rapporte 8 points au vainqueur - sera disputée samedi, à la veille du Grand Prix dominical.