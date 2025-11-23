  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

McLaren disqualifiée en F1 La frustration de Lando Norris : «On s'est trompé aujourd'hui»

Nicolas Larchevêque

23.11.2025

Initialement classées deuxième et quatrième du Grand Prix de Las Vegas de F1, les McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri ont été disqualifiées pour une infraction technique. Une aubaine pour le vainqueur Max Verstappen (Red Bull), qui se replace dans la course au titre.

Agence France-Presse

23.11.2025, 13:48

23.11.2025, 13:52

Cette double disqualification du Britannique et de l'Australien, survenue cinq heures après la fin de la course, remportée par le quadruple champion du monde en titre pourrait bien changer la donne lors des deux dernières manches de la saison au Qatar et à Abou Dhabi les 30 novembre et 7 décembre.

A la suite de ce coup de théâtre, le Néerlandais Verstappen, qui l'a emporté sur le Strip à l'issue d'une course maîtrisée, revient en effet à hauteur de Piastri au classement et ne compte plus que 24 longueurs de retard sur le leader Norris alors qu'il reste 58 points maximum à engranger dans le Golfe.

Coup de théâtre à Las Vegas. Les deux McLaren disqualifiées, la course au titre relancée en F1 !

Coup de théâtre à Las VegasLes deux McLaren disqualifiées, la course au titre relancée en F1 !

En inspectant les deux McLaren, les commissaires ont décelé une usure trop prononcée de la planche située sous la monoplace, ce qui constitue une infraction technique. Alors que sa taille ne peut être inférieure à 9 millimètres, les mesures prises ont révélées que la planche mesurait 8,8 mm à l'avant et 8,93 mm à l'arrière des voitures.

Après avoir entendu des représentants de McLaren, qui ont argué que les spécificités du circuit urbain et bosselé de Las Vegas étaient à l'origine de cette usure trop prononcée, les commissaires ont décidé d'appliquer la sanction habituelle dans ce genre de cas, à savoir la disqualification.

La planche incriminée, parfois appelée patin, est une pièce fixée sous la voiture servant à contrôler la hauteur de caisse et empêcher qu'un avantage aérodynamique soit obtenu par une voiture trop basse.

«Infraction pas intentionnelle»

«C'est frustrant d'être disqualifié et de perdre autant de points. On est toujours à la recherche du moindre gain en performance mais clairement on s'est trompé aujourd'hui», a affirmé Norris, cité dans un communiqué de son écurie.

«Après la course, les monoplaces ont été déclarées en infraction, de 0,12 mm pour la voiture no 4 (Norris) et de 0,26m m pour la voiture no 81 (Piastri). Durant la course, les deux voitures ont été victimes d'un niveau élevé et inattendu de marsouinage (rebond), ce qui n'avait pas été le cas lors des séances d'essais. Nous cherchons pourquoi les voitures se sont comportées comme cela», a expliqué dans le même communiqué Andrea Stella, le directeur de l'écurie.

«Comme l'a souligné la FIA (Fédération internationale de l'automobile, qui organise le championnat du monde de F1, ndlr), cette infraction n'était pas intentionnelle et il n'y a jamais eu aucune volonté de contourner le règlement. Malgré cette issue extrêmement décevante», a souligné l'italien.

Désormais, la pression sera sur McLaren dès le week-end prochain au Qatar, où la dernière des six courses sprint de la saison - qui rapporte 8 points au vainqueur - sera disputée samedi, à la veille du Grand Prix dominical.

Les plus lus

Trump reproche à l’Ukraine son «manque de gratitude» envers les États-Unis
Montreux : un conducteur ivre provoque un carambolage, plusieurs blessés graves
MétéoSuisse prévoit un hiver doux malgré certains phénomènes
Une montagne de regrets pour Sion face à Zurich
Camille Rast réagit avec maestria, Mikaela Shiffrin impériale