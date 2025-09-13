La levée de l'interdiction des courses automobiles en circuit en Suisse ne convainc pas Routesuisse. Elle estime que de nombreux points de la modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) empêcheront l'organisation de ce type d'événements.

La ville de Berne avait exceptionnellement accueilli une course de Formule E en 2019. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans son projet qui doit entrer en vigueur le 1er juin 2026, le Conseil fédéral veut abroger l'interdiction des courses de vitesse en circuit «qui ont un caractère public et sont effectuées avec des véhicules automobiles». Une décision que salue la Fédération routière suisse (Routesuisse) alors que la procédure de consultation s'est terminée vendredi.

Toutefois, elle estime que la modification de l'OCR n'est pas «conforme» à la volonté du Parlement, qui avait levé l'interdiction le 17 mars 2023. Les nombreuses conditions présentes dans la nouvelle ordonnance empêchent la tenue des courses automobiles, selon Routesuisse.

Concrètement, les organisateurs de courses n'ont aucun droit à l'autorisation. Ce sont les cantons qui ont le dernier mot. Ces derniers peuvent refuser la tenue d'une course si elle ne respecte pas les exigences de sécurité routière ou si la manifestation risque de causer «un bruit excessif ou persistant qui serait incommodant».

«Situation contradictoire»

«Désormais, l’organisation de courses automobiles doit être traitée comme toute autre manifestation nécessitant une demande d’autorisation. Nous saluons la volonté d’harmoniser cela, mais il faut aller jusqu’au bout et supprimer toutes les dispositions qui mettaient en œuvre l’interdiction», explique à Keystone-ATS Olivier Fantino, directeur de Routesuisse.

Routesuisse indique qu'il n'existe pas de bases légales suffisantes pour imposer un refus strict de toute manifestation produisant des nuisances sonores et que les atteintes à l’environnement ou à la sécurité doivent, bien entendu, être prises en compte. «En modifiant cet oubli, on évite ainsi une situation contradictoire», glisse Olivier Fantino.

Contacté, l'Office fédéral des routes (OFROU) indique évaluer ces remarques et ne pas être en mesure de faire d'autres commentaires à ce stade de la consultation.

L'interdiction des compétition sportives motorisées en circuit date de 1955. Elle avait été introduite à la suite d'un accident qui avait fait plus de 80 morts aux 24 Heures du Mans la même année.

Au niveau politique, le Parti socialiste rejette la levée de cette interdiction, la jugeant «négative pour l'homme et l'environnement». A contrario, l'UDC la considère «justifiée sous tous les aspects».

Transport d'animaux accepté

La modification de l'ordonnance rend aussi possibles tous les transports d'animaux vivants le dimanche et la nuit en Suisse. Actuellement, les chevaux de sport et les animaux d'abattage sont les seuls à pouvoir être transportés durant ce créneau, mais l'augmentation du nombre de jours de canicule en été change la donne.

Ce changement doit ainsi éviter des souffrances inutiles, ce qu'interdit la loi sur la protection des animaux. L'association vaudoise de promotion des métiers de la terre Prométerre estime que cette mesure répond à «des impératifs concrets de bien-être animal et de logistique».

L'UDC et le PS sont eux aussi d'accord avec cette adaptation, mais le parti à la rose indique qu'il s'agit pour lui d'un soutien «à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection animale». Le PS rappelle qu'il rejette de manière générale le transport d’animaux par véhicules motorisés.

Les socialistes sont en revanche opposés à l'exemption de l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit pour les autorités douanières et le transport de marchandises facilement périssable. «Cette interdiction est centrale pour atténuer les nombreux effets désastreux du trafic motorisé sur l’homme et l’environnement», écrit le PS.