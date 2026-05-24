Des pilotes et des patrons d'écuries de F1 redoutent un Grand Prix du Canada «chaotique» dimanche et le «bazar» sur la piste en raison de la pluie et du froid qui influent sur l'adhérence des pneumatiques et augmentent les risques d'accidents.

Agence France-Presse Clara Francey

Après une fin de semaine printanière - grand ciel bleu et 20°C - les services météorologiques canadiens prévoient 40 à 50% de risques d'averses au début du GP, à 16H00 (20H00 GMT), 72% d'humidité et pas plus de 12°C sur le circuit Gilles-Villeneuve, construit sur une île artificielle vieille de 60 ans sur le fleuve Saint-Laurent qui arrose la plus grande ville de la «Belle province» du Québec.

Il est tombé une pluie fine en début d'après-midi sur le paddock balayé par le vent et les pilotes, juchés sur la plate-forme d'un semi-remorque pour la traditionnelle parade sur la piste devant des dizaines de milliers de fans, étaient couverts de la tête aux pieds, comme en hiver.

Ça va être «le chaos», a prédit Max Verstappen, le quadruple champion du monde néerlandais chez Red Bull.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a déploré samedi soir un début de week-end «catastrophique», notamment à cause de pneus qui ne montent pas en température, a ajouté en levant le nez vers le ciel couvert qu'«avec ses conditions, cela va être une course compliquée pour tout le monde».

Son patron Frédéric Vasseur, directeur français de la Scuderia, a écrit dans un communiqué que les Ferrari millésime 2026 n'avaient jamais roulé avec les nouveaux pneus pluie du fournisseur Pirelli, et que le Grand Prix serait ainsi «très ouvert».

L'un de ses homologues d'une autre équipe a pronostiqué le «bazar» sur la piste humide. Le pilote français d'Alpine, Pierre Gasly, avait prévenu dès jeudi en conférence de presse qu'en cas de précipitations dimanche tout le monde «serait sous le choc».

Il avait expliqué, le sourire malicieux, revenir de deux jours d'essais sous la pluie sur le circuit français de Nevers Magny-Cours avec Pirelli: s'il pleut dimanche «ce sera intéressant pour vous les gars ! J'avais fait (des tests) à Silverstone le 20 janvier et ça avait été mémorable, mais Magny-Cours c'était quelque chose», s'est amusé Gasly.

Le milieu de la F1 garde en mémoire le Grand Prix du Canada en 2011, la plus longue course de l'histoire de la discipline qui avait duré quatre heures et quatre minutes, dont la moitié d'interruption due à des pluies diluviennes sur Montréal.

Si l'édition 2026 est interrompue par des drapeaux rouges pour manque de visibilité, accidents..., elle pourrait se prolonger au-delà des deux heures prévues.

Les coéquipiers de Mercedes, George Russell et Kimi Antonelli, devraient se livrer un duel fratricide, après la pole position enlevée de manière «épique» samedi par le Britannique et sa victoire dans la course sprint devant le jeune Italien qui a laissé éclaté publiquement sa colère contre son rival.