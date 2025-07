«La sortie a été violente» - Trois spectateurs tués lors d'un rallye

Trois spectateurs ont été tués samedi dans le Puy-de-Dôme, en France, percutés lors de la sortie de route d'une voiture participant à un rallye automobile. «C'est une tragédie pour le monde de la course et du rallye», a déploré le préfet du département Joël Mathurin, lors d'un point de presse sur place.

Agence France-Presse Clara Francey

L'accident a eu lieu vers 11h00 au lieu-dit Le Cros, sur la commune de Saint-Just, un territoire boisé au sud d'Ambert, dans l'est du département, a-t-il précisé.

L'enquête de flagrance pour «homicide involontaire», diligentée par le parquet de Clermont-Ferrand, devra déterminer les circonstances du drame.

La procureure adjointe Laure Moisset, interrogée sur la possibilité que les victimes se trouvaient dans une zone interdite au public, comme peuvent le laisser penser de tout premiers éléments donnés par la préfecture, a préféré «être prudente», alors que le choc a été «très violent».

«Il s'agit de bien déterminer où se trouvaient ces spectateurs au moment du choc, c'est un peu trop tôt encore pour être précis», a estimé Mme Moisset.

Dans un premier temps, le préfet avait fait part d'éléments indiquant que les spectateurs percutés par la voiture se trouvaient dans une zone interdite, délimitée par des rubalises rouges. Les zones d'accueil du public sont, elles, marquées par des rubalises vertes.

Plusieurs heures après, seuls des stigmates de l'accident - débris de verres, morceaux de plastique - étaient visibles à proximité des lieux, dont un morceau de rubalise rouge et une pancarte d'avertissement, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les trois spectateurs décédés sont deux frères de 70 et 60 ans et un père de famille de 44 ans, selon Mme Moisset. Deux sont morts sur le coup, un troisième dans l'après-midi après avoir été transporté à l'hôpital par hélicoptère dans un état grave.

Un rallye déjà endeuillé

La pilote de la voiture impliquée dans l'accident, âgée de 22 ans, et la copilote de 51 ans, ont été hospitalisées mais leurs jours ne sont pas en danger, selon la procureure adjointe.

Le rallye de la Fourme avait déjà été endeuillé lors de son édition 2024 par un accident mortel, lors duquel un commissaire de course est décédé.

Au total, neuf personnes «impliquées» ont été prises en charge par la cellule psychologique mise en place à la salle des fêtes de Saint-Just, selon la préfecture.

L'enquête, confiée aux gendarmes de Thiers et Ambert, en est encore à ses «débuts», a souligné la procureure. Le véhicule, une Peugeot 208 spécialement aménagée pour la course, doit être examiné afin de comprendre comment il a pu quitter la route, sur un tracé quasiment droit, alors que les conditions climatiques étaient bonnes samedi matin dans le Puy-de-Dôme, avec un temps doux et ensoleillé.

#Faitsdivers - #Auto / Course "extrêmement bien organisée", ligne droite, zone interdite au public : comment expliquer le drame du rallye de la fourme d'Ambert ?

▶️https://t.co/04Q6BX58dO pic.twitter.com/sESgKTbeEL — La Montagne Sports (@LaMontagne_TDS) July 26, 2025

Il y a «beaucoup d'émotion, de tristesse», a réagi le maire de Saint-Just François Chautard, qui a «une pensée pour les familles». Selon lui, le rallye empruntait les routes de sa commune depuis cinq ans.

Il a pu apercevoir la voiture «cabossée» au moment où elle était emmenée par la dépanneuse. «Un gros choc. C'est en pleine ligne droite, donc je pense que la sortie a été violente», a avancé l'élu. La route au niveau de l'accident est bordée de champs de maïs.

Dans un bref communiqué publié sur Facebook, l'organisation du rallye précise que la course, survenue lors de «la spéciale N1», a été arrêtée définitivement à 10h49.

Il a été demandé à tous les spectateurs de quitter les lieux. La cérémonie de remise des prix a été annulée, selon l'organisation. Une trentaine de pompiers, ainsi qu'une trentaine de gendarmes, ont été mobilisés dans les opérations de secours et de sécurisation. Vers 18h00, la préfecture a annoncé sur X la fin des opérations.

Organisé depuis 1965, le rallye engageait 167 équipages pour cette 32e édition sous sa forme actuelle.