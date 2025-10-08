  1. Clients Privés
Laura Villars La Vaudoise qui veut donner «un nouveau souffle» au sport auto

Nicolas Larchevêque

8.10.2025

Candidate à la présidence de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), la pilote et entrepreneure Laura Villars ambitionne de redynamiser l'instance centenaire, qui élira son nouveau dirigeant en décembre, en «mettant en avant les jeunes et les femmes».

Laura Villars est candidate à la présidence de la Fédération internationale de l'automobile.
Laura Villars est candidate à la présidence de la Fédération internationale de l'automobile.
KEYSTONE

Agence France-Presse

08.10.2025, 08:50

08.10.2025, 08:51

«Je veux apporter un nouveau souffle à cette ancienne dame qu'est la FIA», souligne dans un entretien à l'AFP la Vaudoise de 28 ans, qui espère devenir la première présidente de l'histoire de la fédération, créée en 1904, lors du scrutin à Tachkent le 12 décembre.

Laura Villars fait partie des quatre candidats déclarés avec le président sortant, l'Emirati  Mohamed Ben Sulayem, qui brigue un nouveau mandat, l'Américain Tim Mayer, ancien commissaire sportif de la FIA, et l'influenceuse belge Virginie Philippot.

Sport automobile. Une Suissesse de 28 ans future présidente de la FIA ?

Sport automobileUne Suissesse de 28 ans future présidente de la FIA ?

L'instance mondiale de l'automobile est chargée d'organiser les Championnats du monde de Formule 1 ou de rallye, mais aussi de promouvoir la sécurité sur les routes.

«Je suis pilote depuis que j'ai 15 ans, j'ai piloté en monoplace, en Formule 4, en Ferrari challenge, en endurance avec une LMGT4. Je suis pilote avant tout, mais aussi entrepreneure dans le secteur de l'immobilier», précise Laura Villars, que son père a conduite sur les circuits dans sa jeunesse.

Pyramide pour les femmes

«Beaucoup de clubs, de licenciés et de partenaires expriment un même constat: la FIA s'est éloignée de ses membres. Les jeunes peinent à accéder au sport, les femmes restent sous-représentées, et la mobilité durable manque encore de soutien», constate-t-elle. La FIA compte plus de 240 clubs répartis dans 146 pays, pour environ 80 millions de membres.

«J'ai des échanges depuis plusieurs mois avec des présidents d'automobiles clubs du monde entier et je bâtis mon programme. Je veux qu'on vise le zéro mort sur les routes et je veux pousser les jeunes et les femmes. La base de mon programme c'est une académie sociale pour les jeunes talents, qui seraient accompagnés chaque année, avec des bourses», poursuit Laura Villars.

Formule 1. L'Américain Tim Mayer brigue la présidence de la FIA

Formule 1L'Américain Tim Mayer brigue la présidence de la FIA

«Et je veux développer les programmes pour les femmes, qu'elles aient, comme pour les hommes, une pyramide qui part de la F4 et monte en F3, en F2 et vers la Formule 1. A l'heure actuelle pour les pilotes femmes, il n'y a que la F1 Academy, elles n'ont pas accès à ce type de pyramide», regrette la Suissesse.

«Je ne suis pas ultra-féministe mais si on a un talent, il doit être mis en avant, qu'on soit une femme ou un homme, poursuit-elle. J'aimerais aussi permettre aux femmes d'avoir accès à plus de postes de cadres dirigeants au sein de la FIA, plus de postes de leadership, dans tous les domaines. On voit que les femmes ont leur place dans le sport auto, on a par exemple l'ingénieure de course d'Esteban Ocon en Formule 1 (Laura Müller, NDLR), il faut que ça se développe.»

«Plus unie»

L'actuel président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, ne fait pas l'unanimité mais il «a quand même apporté de bonnes choses en augmentant la place des femmes à la FIA», note Laura Villars qui veut néanmoins rendre l'organisation «plus participative, plus responsable et plus unie».

La jeune femme ne souhaite pas donner pour le moment les noms de ses principaux soutiens, qui seront dévoilés avant la clôture des candidatures, le 24 octobre. «En attendant je reste 100% disponible pour des échanges. Et que je sois élue ou pas, dans tous les cas je vais mener mes programmes jusqu'au bout», insiste-t-elle.

