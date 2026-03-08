Mercedes a montré les muscles avec un doublé dès le premier Grand Prix de la saison dimanche en Australie sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. George Russell s'est imposé devant Kimi Antonelli.

RUSSELL PREMIER VAINQUEUR DE LA SAISON 🏆



Doublé de Mercedes devant les deux Ferrari 🇦🇺



Verstappen est remonté 6e, Lindblad marque ses premiers points en F1 et Pierre Gasly prend la 10e place !

La saison 2026, marquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation technique qui a bouleversé les monoplaces et notamment leurs moteurs, désormais 50% thermiques et 50% électriques, a enfin débuté. Et les Flèches d'Argent semblent très en avance sur leurs concurrentes.

Mercedes fait déjà figure d'équipe à battre, même si la hiérarchie pourrait évoluer en fonction des circuits car la gestion de l'énergie électrique sera parfois très différente d'un tracé à l'autre. Toutefois, comme en 2014 lors de l'introduction de moteurs hybrides, l'écurie allemande semble avoir très bien travaillé.

«La course s'est déroulée comme on le pensait avec un départ chaotique, des difficultés pour gérer la batterie, on a un peu fait le yoyo... mais je suis super content», a expliqué George Russell (28 ans), qui a décroché sa sixième victoire en Grand Prix.

Ferrari dans le coup

L'autre enseignement de la journée est la bonne performance de Ferrari. La Scuderia a tenu la dragée haute à Mercedes en début de course puisque le Monégasque Charles Leclerc, finalement 3e, a occupé la tête après avoir pris un superbe départ. Et le septuple champion du monde Lewis Hamilton, parti de la 7e place sur la grille, a réalisé une course solide pour finir 4e.

«C'était une course très très compliquée même si au début ce fut agréable. Mercedes avait un peu plus de rythme que nous, mais pas autant qu'hier en qualifications donc c'est une bonne chose», a estimé Charles Leclerc.

Alors que beaucoup de pilotes avaient émis des doutes quant à la possibilité de doubler, le premier Grand Prix a été plutôt spectaculaire, avec de nombreux dépassements, notamment en tête de la course lors des premiers tours entre Russell et Leclerc. Mais la plupart des acteurs, à l'image du Britannique Lando Norris (McLaren), ont qualifié d'"artificiels" tous ces dépassements car beaucoup de pilotes qui parvenaient à doubler se faisaient redépasser dans la ligne droite suivante.

Verstappen efficace mais frustré

Le champion du monde en titre a pris la 5e place dimanche, mais à plus de 50 secondes de Russell, un écart abyssal. Il a toutefois réussi à résister au retour tonitruant de Max Verstappen (Red Bull).

Le quadruple champion du monde, 20e sur la grille après avoir eu un accident lors de la première partie des qualifications samedi, a encore réalisé une superbe remontée pour terminer 6e... mais a encore critiqué vertement la nouvelle réglementation. «C'était génial, vraiment très amusant», a-t-il ironisé, avant d'appeler à «changer beaucoup de choses», tout en reconnaissant que ce n'était désormais «pas possible».

Les coéquipiers de Norris et Verstappen ont en revanche connu un dimanche noir. Oscar Piastri (McLaren) a été victime d'une sortie de piste lors du tour de mise en grille, alors qu'Isack Hadjar (Red Bull), 3e des qualifications, a dû abandonner au 12e tour en raison d'un problème moteur alors qu'il pointait au 5e rang.

INCROYABLE ! PIASTRI DANS LE MUR AVANT LE DÉPART 🤯



L'Australien est parti à la faute dans le tour de mise en grille, c'est déjà terminé pour lui ! ❌



L'Australien est parti à la faute dans le tour de mise en grille, c'est déjà terminé pour lui ! Il devait s'élancer 5e à domicile, ce 1er Grand Prix de 2026 est déjà fou !

Comme durant tout le reste du week-end, la course a été marquée par d'importants problèmes de fiabilité pour certaines écuries, à l'image d'Aston Martin. Le deuxième GP de la saison, le week-end prochain en Chine s'annonce tout aussi chaotique. D'autant qu'avec la première course sprint de la saison, les équipes n'auront qu'une seule séance d'essais libres pour peaufiner les réglages de leurs monoplaces.