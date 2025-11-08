  1. Clients Privés
GP de Sao Paulo Lando Norris partira en pole position devant Antonelli

ATS

8.11.2025 - 20:12

Après avoir gagné le sprint, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a confirmé à Interlagos. Le leader du championnat a décroché la pole position du Grand Prix de Sao Paulo.

Un très bon samedi pour Lando Norris.
Un très bon samedi pour Lando Norris.
AP

Keystone-SDA

08.11.2025, 20:12

08.11.2025, 20:37

Norris a obtenu la quinzième pole de sa carrière, la sixième en 2025. Il a précédé Kimi Antonelli (Mercedes) de 0''174. La deuxième ligne sera occupée par Charles Leclerc (Ferrari/à 0''294) et Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''375).

Une sensation s'est produite dès Q1, avec l'échec inattendu de Max Verstappen (Red Bull-Honda). Le quadruple champion du monde néerlandais, qui a dit n'avoir aucune adhérence, n'a signé que le 16e chrono et a été sorti d'emblée. Cela va sans doute enterrer ses derniers espoirs de conquérir un cinquième titre d'affilée. La dernière élimination de Verstappen en Q1 remontait au GP de Russie en 2021.

Chez Sauber-Ferrari, Nico Hülkenberg a brillé en se hissant en Q3. Le vétéran allemand partira dimanche de la dixième position. Gabriel Bortoleto n'a pas pu s'aligner en Q1, sa voiture n'ayant pas pu être réparée à temps après son accident dans le dernier tour du sprint.

