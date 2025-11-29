  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP du Qatar Lando Norris sacré champion du monde de F1 dimanche si...

Nicolas Larchevêque

29.11.2025

Le Britannique Lando Norris, leader du championnat du monde de Formule 1, a une première chance de remporter le titre de champion du monde dimanche à l'issue du Grand Prix du Qatar, s'il écarte ses deux derniers rivaux, dont Max Verstappen (Red Bull).

Le titre en Formule 1 se rapproche pour Lando Norris.
Le titre en Formule 1 se rapproche pour Lando Norris.
KEYSTONE

Agence France-Presse

29.11.2025, 22:47

Pour le moment, Norris (396 points) a 22 longueurs d'avance sur son équipier australien chez McLaren Oscar Piastri (374). Un écart qui monte à 25 points sur le quadruple tenant du titre néerlandais (371). Tous les autres pilotes sont éliminés de la course au sacre.

GP du Qatar. Les McLaren annoncent la couleur lors des qualifications

GP du QatarLes McLaren annoncent la couleur lors des qualifications

En prenant en compte le barème de points (25 points pour le vainqueur, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 pour les neuf suivants), Norris serait titré si...

Les scénarios pour un titre de Norris dimanche au Qatar :

  • S'il gagne, peu importe le résultat de Piastri et Verstappen.
  • S'il termine 2e devant Verstappen et que Piastri ne fait pas mieux que 4e.
  • S'il termine 3e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 5e.
  • S'il termine 4e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 6e.
  • S'il termine 5e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 7e.
  • S'il termine 6e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 8e.
  • S'il termine 7e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 9e.
  • S'il termine 8e devant Verstappen et que Piastri termine hors du Top 10.
  • S'il termine au-delà de la 8e place, il ne peut pas être titré dimanche.
Montre plus
GP du Qatar. Oscar Piastri s'impose en sprint, la course au titre se resserre

GP du QatarOscar Piastri s'impose en sprint, la course au titre se resserre

Les plus lus

Granit Xhaka et Sunderland renversants, match fou pour City
Caracas fustige les propos de Trump, qu’elle qualifie de «menace colonialiste»
Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader
Un homme casse un œuf sur la tête de Jordan Bardella lors d’une séance de dédicace
La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions