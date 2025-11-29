Le Britannique Lando Norris, leader du championnat du monde de Formule 1, a une première chance de remporter le titre de champion du monde dimanche à l'issue du Grand Prix du Qatar, s'il écarte ses deux derniers rivaux, dont Max Verstappen (Red Bull).
Pour le moment, Norris (396 points) a 22 longueurs d'avance sur son équipier australien chez McLaren Oscar Piastri (374). Un écart qui monte à 25 points sur le quadruple tenant du titre néerlandais (371). Tous les autres pilotes sont éliminés de la course au sacre.
En prenant en compte le barème de points (25 points pour le vainqueur, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 pour les neuf suivants), Norris serait titré si...
Les scénarios pour un titre de Norris dimanche au Qatar :
- S'il gagne, peu importe le résultat de Piastri et Verstappen.
- S'il termine 2e devant Verstappen et que Piastri ne fait pas mieux que 4e.
- S'il termine 3e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 5e.
- S'il termine 4e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 6e.
- S'il termine 5e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 7e.
- S'il termine 6e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 8e.
- S'il termine 7e devant Verstappen et que Piastri termine au mieux 9e.
- S'il termine 8e devant Verstappen et que Piastri termine hors du Top 10.
- S'il termine au-delà de la 8e place, il ne peut pas être titré dimanche.