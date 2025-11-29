Le Britannique Lando Norris, leader du championnat du monde de Formule 1, a une première chance de remporter le titre de champion du monde dimanche à l'issue du Grand Prix du Qatar, s'il écarte ses deux derniers rivaux, dont Max Verstappen (Red Bull).

Le titre en Formule 1 se rapproche pour Lando Norris. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Pour le moment, Norris (396 points) a 22 longueurs d'avance sur son équipier australien chez McLaren Oscar Piastri (374). Un écart qui monte à 25 points sur le quadruple tenant du titre néerlandais (371). Tous les autres pilotes sont éliminés de la course au sacre.

En prenant en compte le barème de points (25 points pour le vainqueur, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 pour les neuf suivants), Norris serait titré si...