Lando Norris (McLaren) a décroché dimanche son premier titre de champion du monde de Formule 1. Une 3e place à Abou Dhabi a permis au Britannique de 26 ans de contenir les assauts du Néerlandais Max Verstappen, vainqueur de ce dernier Grand Prix de la saison, qu'il devance de 2 points au final.

Norris devient champion du monde en décrochant la 3ᵉ place du GP d'Abu Dhabi 🏆



Verstappen termine vainqueur du Grand Prix, suivi de Piastri !#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/VFbHgrpp6R — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 7, 2025

Keystone-ATS Clara Francey

Sur le circuit de Yas Marina plongé dans la nuit, Lando Norris est devenu le 35e pilote à écrire son nom au palmarès de la F1 depuis 1950. Il devance pour deux points seulement Max Verstappen, qui récupère le titre honorifique de vice-champion du monde à l'issue du dernier acte d'une saison sous tension.

En effet, dimanche, ils étaient encore trois pilotes à pouvoir prétendre à la couronne mondiale - Norris, Verstappen (Red Bull) et Oscar Piastri (McLaren) - du jamais-vu depuis 2010.

Lando Norris, qui tenait la corde grâce à ses 12 points d'avance au championnat, n'a certes pas gagné mais sa 3e place à l'issue du GP a suffi pour récupérer le Graal face à «Mad Max», quadruple champion du monde à qui il succède au tableau d'honneur. Oscar Piastri, qui devait surtout compter sur d'éventuels déboires de ses rivaux pour remporter la couronne, a terminé deuxième dimanche.

L'Australien a mené le championnat durant plus de la moitié de la saison avant de rétrograder tandis que Verstappen, qui comptait plus de 100 points de retard au sortir de l'été, a réussi un come-back magnifique dans le dernier tiers de la saison.

«Comme on l'a déjà vu à maintes reprises, tout peut arriver», a lancé Norris à l'arrivée. Verstappen et Piastri «ne m'ont certainement pas facilité la tâche cette année, mais je suis heureux», a-t-il poursuivi, avant de savourer en larmes ses premiers instants de champion dans les bras de ses proches.

🗣️ « Je n’avais pas pleuré depuis un moment »



Norris, champion du monde 2025, ému après son arrivée 🥹#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yFvA6K7mo5 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 7, 2025

Première pour McLaren depuis 2008

Avec ce titre, Lando Norris devient le premier pilote McLaren sacré depuis Lewis Hamilton en 2008. Il met fin à 15 années de domination ininterrompue de Mercedes et Red Bull au palmarès des champions du monde.

Sous les milliers de lumières qui entourent le circuit de Yas Marina, il n'avait qu'une seule mission pour s'assurer la couronne mondiale: celle de terminer sur le podium, qu'importe le résultat de ses deux rivaux.

Qualifiés aux trois premières places, les prétendants au titre se sont tous élancés correctement dimanche pour conserver leurs positions, mais Piastri a rapidement dépassé Norris après quelques virages pour prendre la deuxième place.

Devant, si Verstappen a déroulé sa partition sans accrocs depuis la pole position, ne cédant la première place qu'au jeu des arrêts aux stands, l'ogre néerlandais devait absolument voir Norris terminer au pied du podium pour espérer conserver sa couronne mondiale.

Verstappen savait donc que le titre allait surtout se jouer derrière lui. Relégué à la troisième place la majorité de la course, Norris a été menacé par la Ferrari de Charles Leclerc dans les premières boucles mais a ensuite assuré l'essentiel.

Hülkenberg offre à Sauber ses deux derniers points

L'écurie suisse Kick-Sauber a par ailleurs marqué deux points pour la dernière course de son histoire, grâce à la 9e place de l'Allemand Nico Hülkenberg. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto a quant à lui terminé 11e.

Sauber - qui cédera sa place à Audi la saison prochaine - boucle ce championnat avec 70 points et à l'avant-dernière place du classement des constructeurs. Surprenant 3e en juillet à Silverstone, Hülkenberg termine 11e du classement des pilotes, avec 51 points.