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GP de Miami Lando Norris s’adjuge le sprint et met fin à l’invincibilité de Mercedes

ATS

2.5.2026 - 18:47

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté sans trembler le sprint du Grand Prix de Miami de F1. Il a mis fin à l'invincibilité de Mercedes cette saison, samedi sur le Miami International Autodrome.

Lando Norris (McLaren) a remporté sans trembler le sprint du Grand Prix de Miami de F1.
Lando Norris (McLaren) a remporté sans trembler le sprint du Grand Prix de Miami de F1.
ats

Keystone-SDA

02.05.2026, 18:47

Le champion du monde en titre, qui s'était élancé en pole position, a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), alors que les Flèches d'argent de l'Italien Kimi Antonelli et de l'Anglais George Russell ont terminé au pied du podium, respectivement 4e et 5e.

Mercedes, qui avait remporté les quatre premières courses de la saison (trois Grands Prix et un sprint), n'a pas pu prolonger sa série victorieuse, notamment en raison d'un nouveau départ raté d'Antonelli.

Le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la 6e place devant le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari) et le Français Pierre Gasly (Alpine), qui a arraché le dernier point en jeu.

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