L'Argentin Luciano Benavides (KTM) s'est imposé à moto lundi, avec 2'08 d'avance sur le Français Adrien Van Beveren (Honda).

Keystone-SDA, wi ATS

Au classement général provisoire, l'Australien Daniel Sanders (KTM) reste en tête avec 11'03 d'avance sur l'Espagnol Tosha Schareina (Honda), arrivé troisième de la spéciale du jour.

Le nom du vainqueur de la 8e étape a donné lieu à une incertitude pendant quelques heures en raison de l'arrêt de Bevanides et Van Beveren auprès du motard Pablo Quintanilla sur le parcours. Lors d'une chute au km 133, le Chilien s'est blessé à l'épaule et a été contraint à l'abandon. Après calcul, le temps d'arrêt a été recrédité à Benavides et Van Beveren, les faisant passer devant Tosha Schareina qui avait signé le meilleur temps de l'étape.

Chez les autos

Henk Lategan (Toyota) a remporté la 8e étape du Dakar 2025 en Arabie saoudite. Il a bouclé les 487 km entre Al Duwadimi et la capitale Ryad en 4h51'54 et a conforté sa place de leader du général.

Le Sud-Africain de 30 ans, dont c'est le quatrième Dakar et qui avait déjà remporté le prologue, accroît ainsi son avance sur le Saoudien Yazeed al-Rajhi, désormais à 5'41. Malgré une pénalité de deux minutes pour excès de vitesse, Lategan a conservé 1'47 d'avance sur son compatriote Guy Botterill (Toyota) qui a longtemps fait la course en tête avant de céder dans le sprint final.