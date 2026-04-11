Le champion du monde des rallyes 2024, le Belge Thierry Neuville en Hyundai, a pris les commandes samedi de l'épreuve en Croatie. Ceci en profitant des déboires depuis la veille de ses concurrents en Toyota, écurie qui domine pourtant le Championnat WRC.

Thierry Neuville a pris les commandes samedi de l'épreuve en Croatie. ats

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La quatrième manche de la saison 2026 (après Monte-Carlo, la Suède et le Kenya) a déjà été marquée par les abandons vendredi des favoris après de violentes sorties de route: le Britannique Elfyn Evans et le Suédois Oliver Solberg, tous deux en Toyota.

Leurs coéquipiers, le Finlandais Sami Pajari et le Japonais Takamoto Katsuta, en avaient alors profité, mais leurs Yaris ont multiplié samedi les crevaisons lors des huit épreuves spéciales chronométrées sur l'asphalte croate, autour de la station balnéaire de Rijeka.

Neuville, en quête de victoires depuis sa couronne mondiale en 2024, a pris ainsi une belle avance au classement général provisoire avec plus d'1'14 sur Katsuta (2e) et 1'46 sur Pajari (3e).

Signe que le WRC peine à séduire les constructeurs et les pilotes, il n'y a au total que neuf voitures engagées en Rally1: quatre Toyota, trois Hyundai et deux Ford. Elles sont toutefois des dizaines en Rally2 et Rally3.