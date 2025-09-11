Le championnat du monde MotoE, destiné aux motos à propulsion électrique, va être mis en pause à la fin de la saison faute d'avoir rencontré le succès escompté.

Le championnat du monde MotoE va être mis en pause à la fin de la saison (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Organisé depuis sept ans en marge des courses de MotoGP, ce championnat s'est disputé dans les premières années avec des motos de la marque Energica avant d'utiliser des Ducati.

«La vérité est que nous n'avons pas atteint nos objectifs, pas plus que l'industrie n'est arrivée à développer des motos électriques performantes», a reconnu le président de la Fédération internationale de motocyclisme José Viegas,