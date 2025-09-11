  1. Clients Privés
MotoE Faute de succès, le championnat du monde mis en pause

ATS

11.9.2025 - 15:12

Le championnat du monde MotoE, destiné aux motos à propulsion électrique, va être mis en pause à la fin de la saison faute d'avoir rencontré le succès escompté.

Le championnat du monde MotoE va être mis en pause à la fin de la saison (archive).
Le championnat du monde MotoE va être mis en pause à la fin de la saison (archive).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.09.2025, 15:12

Organisé depuis sept ans en marge des courses de MotoGP, ce championnat s'est disputé dans les premières années avec des motos de la marque Energica avant d'utiliser des Ducati.

«La vérité est que nous n'avons pas atteint nos objectifs, pas plus que l'industrie n'est arrivée à développer des motos électriques performantes», a reconnu le président de la Fédération internationale de motocyclisme José Viegas,

