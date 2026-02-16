  1. Clients Privés
Formule 1 Le circuit de Barcelona-Catalunya confirme trois nouveaux Grands Prix

ATS

16.2.2026 - 17:58

Le circuit de Barcelona-Catalunya a prolongé son contrat avec la Formule 1. Le tracé accueillera trois nouveaux Grands Prix en 2028, 2030 et 2032, en plus de l'édition 2026, a annoncé la F1 lundi.

Stefano Domenicali confirme la continuité du Grand Prix en Catalogne.
Stefano Domenicali confirme la continuité du Grand Prix en Catalogne.
AP

Keystone-SDA

16.02.2026, 17:58

Le tracé catalan alternera avec le mythique circuit belge de Spa-Francorchamps qui sera, lui, au calendrier en 2027, 2029 et 2031, après la course prévue cette saison.

Situé à Montmelo, à une trentaine de kilomètres au nord du centre-ville de Barcelone, le circuit de Barcelona-Catalunya accueillait le GP d'Espagne jusqu'en 2025, avant d'être supplanté par le «Madring», nouveau tracé madrilène qui accueillera le paddock de F1 pour la première fois en septembre prochain et au moins jusqu'en 2035.

«La ville de Barcelone est incroyable et les passionnés de Formule 1 qui s'y trouvent nous accueillent toujours avec une immense passion, je suis donc ravi que nous continuions à rouler sur le circuit de Barcelona-Catalunya lors des prochaines années», a déclaré dans un communiqué Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1.

Concurrence accrue entre organisateurs

A l'heure où fleurissent de plus en plus de projets partout dans le monde (Thaïlande, Afrique du sud, Rwanda, deuxième circuit en Arabie saoudite...), les courses européennes doivent batailler pour conserver leur place au calendrier.

L'historique circuit d'Imola a ainsi disparu cette année au profit de Madrid, alors que le GP des Pays-Bas à Zandvoort connaîtra cet été sa dernière édition. Portimao (Portugal) fera en revanche son retour pour au moins deux saisons (2027-2028), alors que la Turquie espère aussi retrouver un Grand Prix rapidement.

