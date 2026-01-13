La famille polonaise Goczal a réalisé un coup d'éclat mardi au volant de leurs Toyota en enlevant les deux premières places de la 9e étape du Dakar, en Arabie saoudite. Le classement général est chamboulé avec les Ford des Espagnols Nani Roma et Carlos Sainz aux deux premiers rangs.

Eryk Goczal a remporté la 9e étape du Dakar. IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Sur cette première partie de l'étape marathon, entre Wadi ad-Dawasir et le bivouac refuge, le jeune pilote Eryk Goczal a bouclé les 410 kilomètres de secteur chronométré en 3h46'42. Son oncle Michal Goczal, au volant de la deuxième Toyota Hilux de l'équipe Energylandia Rally, a fini second à 7'45, devant l'Australien Toby Price sur une autre Toyota de l'équipe Gazoo Racing.

Et le classement général de ce 48e Dakar est totalement bouleversé, selon l'organisateur ASO. Celui qui était encore en tête mardi matin, le Qatari Nasser Al Attiyah au volant de sa Dacia Sandrider, a été «délogé de son trône» pour tomber à la 3e place.

Mais le quintuple vainqueur du Dakar est à tout juste 1'10 du nouveau patron provisoire du rallye-raid, Nani Roma au volant de sa Ford Raptor, lui-même 57 secondes devant Sainz à bord du même bolide.

Loeb est loin

Le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) a passé une mauvaise journée après un arrêt d'un quart d'heure pour faire réparer sa direction assistée cassée, ce qui le fait tomber au pied du podium du classement général. Le Suédois Mattias Ekström (Ford) n'a pas non plus été à la fête en raison d'une erreur de navigation. Il passe de la 2e à la 5e place au général.

Quant au Français Sébastien Loeb, toujours en quête d'une première victoire finale au Dakar, il a beaucoup souffert en raison, lui aussi, d'une avarie de direction assistée dans les dunes en fin d'étape.

«C'était l'enfer», a dit le nonuple champion du mondes rallyes à L'Equipe, se plaignant d'avoir «mal partout» et de s'être «arraché les pouces, les poignets». Avec dorénavant plus de 21 minutes de retard sur le leader Roma, Loeb, 6e au général, avait même reconnu lundi qu'il serait «difficile» de «rattraper» son retard.

Moto: Sanders retrouve la tête

Le motard australien Daniel Sanders sur KTM a quant à lui retrouvé la tête du classement général en moto, même s'il a laissé la victoire de la 9e étape à son rival sur Honda, l'Espagnol Tosha Schareina.

L'Argentin Luciano Benavides (KTM), en tête du général pour dix secondes au départ ce matin de l'étape marathon de Wadi ad Dawasir au bivouac-refuge, a fini 7e et est redescendu sur la troisième marche du podium du classement général, derrière l'Américain Ricky Brabec (Honda) et Sanders.

Schareina, auteur du «plus gros coup du jour», a bouclé en 3h45'42 la première partie de l'étape marathon qui comptait 410 kilomètres, sur un parcours différent des autos, reléguant Sanders et Brabec aux deuxième et troisième places, selon le communiqué de résultats.

Schareina et Sanders, qui avaient dominé la saison 2025, sont considérés comme les «favoris» du Dakar 2026, et Benavides, vainqueur des étapes de dimanche et lundi, comme un «outsider».