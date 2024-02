Le Britannique Christian Horner, directeur de l'écurie de Formule 1 Red Bull, fait l'objet d'une enquête commandée par l'équipe, a annoncé lundi un porte-parole de la structure, un journal néerlandais rapportant qu'il est accusé en interne de «comportement inapproprié».

Christian Horner est dans le viseur d’une investigation en interne. EPA

Cité par le quotidien De Telegraaf, Horner indique qu'il «rejette totalement ces allégations», qui n'ont pas été spécifiées à ce stade.

«Après avoir pris connaissance de certaines allégations récentes, l'entreprise a lancé une enquête indépendante», a déclaré un porte-parole de Red Bull, cité par l'agence de presse britannique Press Association.

«Cette procédure, qui est déjà en cours, est menée par un avocat spécialisé extérieur (à Red Bull, NDLR). L'entreprise prend ces questions très au sérieux et l'enquête sera achevée dès que possible. Il ne serait pas approprié de faire d'autres commentaires à ce stade», a-t-il ajouté.

Un beau palmarès

Horner, 50 ans, est le directeur de l'écurie autrichienne basée à Milton Keynes (Royaume-Uni) depuis son apparition dans le paddock de la Formule 1 en 2005.

Sous sa houlette, Red Bull a remporté sept titres de champion du monde des pilotes, quatre pour l'Allemand Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) et trois pour le Néerlandais Max Verstappen (de 2021 à 2023), ainsi que six couronnes mondiales des constructeurs (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 et 2023).

Red Bull, qui doit présenter sa nouvelle monoplace le 15 février prochain en vue du début de saison prévu le 2 mars à Bahreïn, a écrasé la concurrence l'année dernière en remportant 21 des 22 Grands Prix de la saison.

ATS