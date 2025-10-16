Le sprint final est lancé en formule 1 ! Les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, vont poursuivre à Austin leur duel fratricide pour le titre mondial lors du Grand Prix des États-Unis, 19e manche sur 24 de la saison.

Lando Norris et Oscar Piastri vont poursuivre à Austin leur duel fratricide pour le titre mondial. IMAGO/Every Second Media

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Deux semaines après le contact entre les deux hommes au départ du GP de Singapour, quand Norris avait forcé le passage face à Piastri, le comportement des deux hommes sera scruté de près. Et ce d'autant que l'épreuve texane sera marquée par deux courses puisque le quatrième des six sprints de la saison est programmé samedi.

L'Australien, qui n'avait pas caché sa colère à la radio après que l'Anglais l'avait dépassé de manière «pas très fair play» selon lui, possède encore 22 longueurs d'avance sur son voisin de garage. Il tentera de reprendre le dessus après avoir été battu trois fois de suite par le vice-champion du monde 2024.

Tracé «vraiment cool»

«J'ai hâte de retrouver la piste sur le Circuit des Amériques, d'autant plus qu'il y a un sprint ce week-end. L'objectif sera de remporter le maximum de points à chaque course. Le tracé est vraiment cool et permet de belles bagarres, donc le week-end devrait être sympa», a déclaré Piastri.

«J'adore venir ici, car les supporters mettent toujours une ambiance incroyable. Le tracé est très agréable et offre des opportunités de dépassement. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de venir piloter ici», a ajouté Norris.

McLaren, qui arrive à Austin avec le titre des constructeurs en poche, a toutefois vu sa domination s'effriter ces dernières semaines. L'écurie anglaise n'a ainsi remporté aucune des trois dernières courses, une première cette saison.

Verstappen et Russell en arbitres

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, vainqueur à Monza et Bakou puis deuxième à Singapour, devrait une nouvelle fois jouer le rôle d'arbitre du duel Piastri/Norris au volant de sa Red Bull-Honda. Il compte 67 points de retard sur l'Australien et ne semble plus en mesure de se mêler à la bagarre pour le titre.

«Nous avons encore progressé à Singapour. On reste sur une série de courses très solides et on veut poursuivre sur cette lancée donc j'espère qu'on pourra encore s'améliorer ce week-end», a souligné le Néerlandais.

George Russell, vainqueur à Marina Bay et deuxième à Bakou, pourrait aussi jouer les premiers rôles. Le Britannique se présentera au Texas avec le moral regonflé à bloc par ses récentes performances et l'esprit tranquille après avoir enfin prolongé son contrat avec Mercedes pour 2026.

Fortes chaleurs attendues

Deux semaines après le GP de Singapour disputé dans la fournaise et plus de 80% d'humidité, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pourrait déclencher pour la deuxième fois consécutive son dispositif lié aux fortes chaleurs. Une température de plus de 31°C est attendue ce week-end sur le tracé texan.

Instaurée après le GP du Qatar 2023, quand plusieurs pilotes avaient dû recevoir des soins après avoir souffert de la chaleur, cette règle leur permet, s'ils le veulent, de porter une tenue spéciale rafraîchissante pendant la course. Ce dispositif deviendra obligatoire l'an prochain en cas de nouvelle alerte.