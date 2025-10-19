Le duel Piastri - Norris se poursuit à Austin ATS

Le sprint final est lancé en Formule 1!

Les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, vont poursuivre à Austin leur duel fratricide pour le titre mondial lors du Grand Prix des Etats-Unis, 19e manche sur 24 de la saison.

Deux semaines après le contact entre les deux hommes au départ du GP de Singapour, quand Norris avait forcé le passage face à Piastri, leur comportement sera scruté de près. Et ce d'autant que l'épreuve texane sera marquée par deux courses puisque le quatrième des six sprints de la saison est programmé samedi.

L'Australien, qui n'avait pas caché sa colère à la radio après que l'Anglais l'avait dépassé de manière «pas très fair play» selon lui, possède encore 22 longueurs d'avance sur son voisin de garage. Il tentera de reprendre le dessus après avoir été battu trois fois de suite par le vice-champion du monde 2024.

Tracé «vraiment cool»

«J'ai hâte de retrouver la piste sur le Circuit des Amériques. L'objectif sera de remporter le maximum de points à chaque course. Le tracé est vraiment cool et permet de belles bagarres, donc le week-end devrait être sympa», a déclaré Piastri.

«J'adore venir ici, car les supporters mettent toujours une ambiance incroyable. Le tracé est très agréable et offre des opportunités de dépassement. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de venir piloter ici», a ajouté Norris.

McLaren, qui arrive à Austin avec le titre des constructeurs en poche, a toutefois vu sa domination s'effriter ces dernières semaines. L'écurie anglaise n'a ainsi remporté aucune des trois dernières courses, une première cette saison.

Verstappen et Russell en arbitres

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, vainqueur à Monza et Bakou puis deuxième à Singapour, devrait une nouvelle fois jouer le rôle d'arbitre du duel Piastri/Norris au volant de sa Red Bull-Honda. Il compte 67 points de retard sur l'Australien et ne semble plus en mesure de se mêler à la bagarre pour le titre.

George Russell, vainqueur à Marina Bay et deuxième à Bakou, pourrait aussi jouer les premiers rôles. Le Britannique se présentera au Texas avec le moral regonflé à bloc par ses récentes performances et l'esprit tranquille après avoir enfin prolongé son contrat avec Mercedes pour 2026.