  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP des Etats-Unis Le duel fratricide entre les pilotes McLaren s’intensifie

ATS

19.10.2025 - 04:01

Le sprint final est lancé en Formule 1! Les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, vont poursuivre à Austin leur duel fratricide pour le titre mondial lors du Grand Prix des Etats-Unis, 19e manche sur 24 de la saison.

Le duel Piastri - Norris se poursuit à Austin.
Le duel Piastri - Norris se poursuit à Austin.
AP

Keystone-SDA

19.10.2025, 04:01

19.10.2025, 08:19

Deux semaines après le contact entre les deux hommes au départ du GP de Singapour, quand Norris avait forcé le passage face à Piastri, leur comportement sera scruté de près. Et ce d'autant que l'épreuve texane sera marquée par deux courses puisque le quatrième des six sprints de la saison est programmé samedi.

L'Australien, qui n'avait pas caché sa colère à la radio après que l'Anglais l'avait dépassé de manière «pas très fair play» selon lui, possède encore 22 longueurs d'avance sur son voisin de garage. Il tentera de reprendre le dessus après avoir été battu trois fois de suite par le vice-champion du monde 2024.

GP des Etats-Unis. Max Verstappen partira en pole position à Austin

GP des Etats-UnisMax Verstappen partira en pole position à Austin

Tracé «vraiment cool»

«J'ai hâte de retrouver la piste sur le Circuit des Amériques. L'objectif sera de remporter le maximum de points à chaque course. Le tracé est vraiment cool et permet de belles bagarres, donc le week-end devrait être sympa», a déclaré Piastri.

«J'adore venir ici, car les supporters mettent toujours une ambiance incroyable. Le tracé est très agréable et offre des opportunités de dépassement. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de venir piloter ici», a ajouté Norris.

McLaren, qui arrive à Austin avec le titre des constructeurs en poche, a toutefois vu sa domination s'effriter ces dernières semaines. L'écurie anglaise n'a ainsi remporté aucune des trois dernières courses, une première cette saison.

Verstappen et Russell en arbitres

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, vainqueur à Monza et Bakou puis deuxième à Singapour, devrait une nouvelle fois jouer le rôle d'arbitre du duel Piastri/Norris au volant de sa Red Bull-Honda. Il compte 67 points de retard sur l'Australien et ne semble plus en mesure de se mêler à la bagarre pour le titre.

George Russell, vainqueur à Marina Bay et deuxième à Bakou, pourrait aussi jouer les premiers rôles. Le Britannique se présentera au Texas avec le moral regonflé à bloc par ses récentes performances et l'esprit tranquille après avoir enfin prolongé son contrat avec Mercedes pour 2026.

Les plus lus

Un véhicule sur dix roule sans contrôle technique valide
L'abonnement demi-tarif sera maintenu «et même moins cher»
Selon les États-Unis, le Hamas préparerait une attaque imminente contre des civils
Un crocodile s'invite dans la piscine d'un hôtel de luxe
Un nouveau triplé pour Messi, symbole d’une hégémonie totale
But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune