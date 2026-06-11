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Formule 1 Le fournisseur de pneus Pirelli prolonge son contrat d'un an

ATS

11.6.2026 - 21:32

L'équipementier italien Pirelli restera le fournisseur unique de pneus en F1 lors de la saison 2028. Son contrat a été prolongé d'un an, a indiqué jeudi la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

L'équipementier italien Pirelli restera le fournisseur unique de pneus en F1 lors de la saison 2028.
L'équipementier italien Pirelli restera le fournisseur unique de pneus en F1 lors de la saison 2028.
ats

Keystone-SDA

11.06.2026, 21:32

Pirelli, qui équipe les monoplaces de la discipline reine du sport auto depuis 2011, était engagé jusqu'en 2027 et une clause dans le contrat entré en vigueur en 2025 prévoyait qu'une année supplémentaire en option pouvait être activée.

La FIA et la F1 ont donc décidé d'activer cette clause et de miser sur la continuité. Pirelli continuera également de fournir les voitures de F2 et F3 au moins jusqu'en 2028.

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