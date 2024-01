Le Français Jean-Eric Vergne disputera de nouveau le championnat du monde d'endurance auto (WEC) 2024 en Hypercar. Il sera titulaire avec Peugeot, a annoncé le constructeur français.

Le double champion du monde de Formule E (2018, 2019), âgé de 33 ans, disputera ainsi sa troisième saison consécutive en endurance au volant d'une des deux Peugeot 9X8 engagées en Hypercar. Vergne, qui a piloté durant trois saisons en formule 1 (2012 à 2014) sera associé au Danois Mikkel Jensen et au Suisse Nico Müller dans la voiture no 93.

L'équipage de la voiture no 94 sera composé du Belge Stoffel Vandoorne, qui était pilote de réserve jusque-là et a aussi effectué un passage en F1 (2016/2018), du Français Loïc Duval et de l'Ecossais Paul di Resta.

