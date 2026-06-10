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MotoGP Le GP d'Aragon restera au calendrier en 2027

ATS

10.6.2026 - 16:36

Le Grand Prix d'Aragon restera au calendrier du MotoGP en 2027, avant que le tracé de MotorLand, situé à Alcaniz, ne devienne le circuit de réserve officiel du championnat du monde de 2028 à 2031. Le MotoGP l'a indiqué mercredi.

Keystone-SDA

10.06.2026, 16:36

«Le MotorLand Aragon est un partenaire important du MotoGP depuis près de deux décennies», a déclaré dans un communiqué Carmelo Ezpeleta, PDG du MotoGP. «Le renouvellement du contrat pour 2027 reflète la solidité de cette collaboration et la valeur que cet évènement apporte à la région. Nous sommes heureux de continuer à travailler ensemble et que l'Aragon continue de faire partie de la famille du MotoGP à l'avenir», a poursuivi le dirigeant espagnol.

Construit en 2009, le circuit aragonais est apparu au calendrier du MotoGP en 2010 et a rapidement fait l'unanimité auprès des équipes, qui y réalisent de nombreux essais, et des pilotes, dont le septuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Ducati), dans son jardin à MotorLand avec sept succès dans la catégorie reine et un autre en Moto2.

Situé à une centaine de kilomètres de Saragosse, la capitale de l'Aragon, le circuit est toutefois un peu isolé et souffre de la concurrence des trois autres Grands Prix de MotoGP dans le pays, à Jerez, Barcelone et Valence.

La 16e édition du Grand Prix d'Aragon de MotoGP aura lieu à la fin de l'été, du 28 au 30 août prochains.

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