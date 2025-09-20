Le Grand Prix d'Azerbaïdjan restera au calendrier du Championnat du monde de F1 au moins jusqu'en 2030. Le promoteur de l'épreuve et la F1 l'ont annoncé samedi en marge de l'édition 2025 de la course.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le contrat actuel avec le circuit urbain de Bakou courait jusqu'en 2026 inclus et a été prolongé de quatre ans, indique le communiqué de la F1.

«Le circuit est unique, avec des sections techniques et de longues lignes droites qui longent la magnifique côte et la vieille ville historique, offrant chaque année une course riche en rebondissements et en spectacle», a souligné le PDG du championnat, Stefano Domenicali.

La première édition du Grand Prix sur les bords de la mer Caspienne avait eu lieu en 2016 sous la dénomination GP d'Europe, avant de devenir le GP d'Azerbaïdjan dès l'année suivante.

Le tracé long de six kilomètres propose un mélange de très longues lignes droites et de parties plus sinueuses avec une piste étroite qui rendent les courses souvent spectaculaires.