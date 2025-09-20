  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 Le GP d'Azerbaïdjan restera au calendrier jusqu'en 2030

ATS

20.9.2025 - 15:23

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan restera au calendrier du Championnat du monde de F1 au moins jusqu'en 2030. Le promoteur de l'épreuve et la F1 l'ont annoncé samedi en marge de l'édition 2025 de la course.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan restera au calendrier du Championnat du monde de F1 au moins jusqu'en 2030.
Le Grand Prix d'Azerbaïdjan restera au calendrier du Championnat du monde de F1 au moins jusqu'en 2030.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.09.2025, 15:23

Le contrat actuel avec le circuit urbain de Bakou courait jusqu'en 2026 inclus et a été prolongé de quatre ans, indique le communiqué de la F1.

«Le circuit est unique, avec des sections techniques et de longues lignes droites qui longent la magnifique côte et la vieille ville historique, offrant chaque année une course riche en rebondissements et en spectacle», a souligné le PDG du championnat, Stefano Domenicali.

La première édition du Grand Prix sur les bords de la mer Caspienne avait eu lieu en 2016 sous la dénomination GP d'Europe, avant de devenir le GP d'Azerbaïdjan dès l'année suivante.

Le tracé long de six kilomètres propose un mélange de très longues lignes droites et de parties plus sinueuses avec une piste étroite qui rendent les courses souvent spectaculaires.

Les plus lus

Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
Accidents à foison en F1 dans des qualifications chaotiques !
«J'ai honte d'être Belge» - Coup de tonnerre en heptathlon !
La TVA devrait être relevée pour la sixième fois
Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais