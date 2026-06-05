  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 Le GP de Las Vegas au calendrier au moins jusqu'en 2037

ATS

5.6.2026 - 08:43

Le Grand Prix de Las Vegas a assuré sa place dans le calendrier de la Formule 1 au moins jusqu'en 2037. Une extension de contrat de dix ans a été signée.

Keystone-SDA

05.06.2026, 08:43

05.06.2026, 08:49

Le paddock, qui a découvert ce circuit urbain en 2023, continuera donc d'arpenter les rues de capitale du jeu lors d'une manche qui est devenue l'une des plus emblématiques de la saison en seulement trois ans.

L'épreuve, qui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année en novembre, a généré plus de trois milliards de dollars de retombées économiques pour le sud de l'Etat du Nevada lors des trois premières éditions.

Les images des monoplaces déboulant à pleine vitesse sur le Strip, l'emblématique avenue de Las Vegas, ont déjà fait le tour du monde, tout comme celles, en 2024, du quatrième titre mondial du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) projetées sur la Sphère, une des attractions touristiques les plus connues de la cité américaine.

«Nous sommes ravis que la Formule 1 continue de venir à Las Vegas pour encore de nombreuses années. Depuis son apparition en 2023, cet évènement a été extraordinaire et s'est rapidement converti en l'une des destinations favorites de notre sport. Il a par ailleurs eu un impact très important sur l'économie et les communautés locales», a souligné dans un communiqué Stefano Domenicalli, le PDG de la F1.

La quatrième édition du Grand Prix de Las Vegas est programmée du 19 au 21 novembre et sera la 20e des 22 manches de la saison 2026.

Les plus lus

Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti
La Broye : Plusieurs structures d’accueil et écoles font face à une série de cas de gale
Voici comment Terence Hill fait son grand retour en Suisse
La France battue par la Côte d'Ivoire, l'Espagne tenue en échec par l'Irak
Poutine attendu sur l'économie en berne à Saint-Pétersbourg
Japon : un ours «extrêmement intelligent» recherché après des attaques