Le Grand Prix de Las Vegas a assuré sa place dans le calendrier de la Formule 1 au moins jusqu'en 2037. Une extension de contrat de dix ans a été signée.

BREAKING: The Las Vegas Grand Prix is confirmed to extend to 2037#F1 #Formula1 pic.twitter.com/StWRSEDhC6 — Formula 1 (@F1) June 4, 2026

Keystone-SDA ATS

Le paddock, qui a découvert ce circuit urbain en 2023, continuera donc d'arpenter les rues de capitale du jeu lors d'une manche qui est devenue l'une des plus emblématiques de la saison en seulement trois ans.

L'épreuve, qui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année en novembre, a généré plus de trois milliards de dollars de retombées économiques pour le sud de l'Etat du Nevada lors des trois premières éditions.

Les images des monoplaces déboulant à pleine vitesse sur le Strip, l'emblématique avenue de Las Vegas, ont déjà fait le tour du monde, tout comme celles, en 2024, du quatrième titre mondial du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) projetées sur la Sphère, une des attractions touristiques les plus connues de la cité américaine.

«Nous sommes ravis que la Formule 1 continue de venir à Las Vegas pour encore de nombreuses années. Depuis son apparition en 2023, cet évènement a été extraordinaire et s'est rapidement converti en l'une des destinations favorites de notre sport. Il a par ailleurs eu un impact très important sur l'économie et les communautés locales», a souligné dans un communiqué Stefano Domenicalli, le PDG de la F1.

La quatrième édition du Grand Prix de Las Vegas est programmée du 19 au 21 novembre et sera la 20e des 22 manches de la saison 2026.