Formule 1 Le GP de Monaco assuré d'être au calendrier jusqu'en 2035

ATS

5.9.2025 - 13:53

Epreuve historique de la Formule 1, le Grand Prix de Monaco a été prolongé au calendrier jusqu'en 2035. Les organisateurs du championnat du monde l'ont annoncé vendredi.

Le Grand Prix de Monaco a été prolongé au calendrier jusqu'en 2035.
Le Grand Prix de Monaco a été prolongé au calendrier jusqu'en 2035.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.09.2025, 13:53

«La Formule 1 prolonge le Grand Prix de Monaco jusqu'en 2035 inclus, à la suite de l'extension de l'accord existant avec l'Automobile Club de Monaco (ACM) qui courait jusqu'à la saison 2031», a indiqué le promoteur Formula One dans un communiqué publié en marge du GP d'Italie disputé ce weekend.

Dans la liste des Grand Prix les plus fréquemment courus dans le championnat du monde depuis 1950, le GP de Monaco, disputé dans les rues de la Principauté, est au deuxième rang, derrière le circuit de Monza (GP d'Italie), et se dispute sans discontinuer depuis 1955.

Traditionnellement disputé fin mai en même temps que les 500 Miles d'Indianapolis -autre rendez-vous incontournable du sport automobile-, le prestigieux GP de Monaco se déroulera début juin à compter de 2026.

