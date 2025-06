Le Grand Prix du Canada au Circuit Gilles-Villeneuve de Montréal restera au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2035. Son contrat a été prolongé de quatre ans, a informé la F1 mardi.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le Grand Prix du Canada, dont la 54e édition a été remportée dimanche par le Britannique George Russell (Mercedes) devant le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), est au calendrier depuis 1967.

C'est la course hors d'Europe la plus ancienne en F1 et après deux éditions au Mont-Tremblant et huit au Mosport Park, elle est disputée depuis 1978 au Circuit Gilles-Villeneuve (4,361 km), situé sur l'île Notre-Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent à Montréal.