Le Grand Prix de Turquie fera son retour au calendrier du championnat du monde de Formule 1 à compter de 2027, a annoncé vendredi la présidence turque. Un contrat portant sur cinq ans a été signé.

La F1 va faire sont retour en Turquie dès 2027 (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le GP de Turquie sera couru sur l'Istanbul Park, qui a accueilli la F1 à neuf reprises entre 2005 et 2011 puis en 2020 et 2021. «La Turquie de retour en piste avec un contrat de 5 ans», s'est félicitée la présidence turque dans un communiqué.

Un évènement de lancement est prévu vendredi au palais de Dolmabahçe, à Istanbul, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, du patron de la Formule 1 Stefano Domenicali et du président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

Le circuit d'Istanbul, long de 5,34 km, compte 14 virages, dont le célèbre no 8, une triple courbe sur la gauche négociée à haute vitesse.