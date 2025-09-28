  1. Clients Privés
MotoGP Le Japon offre à Marc Márquez un sacre historique

ATS

28.9.2025 - 08:01

Marc Marquez s'est assuré le titre mondial en MotoGP en terminant 2e du GP du Japon, remporté par l'Italien Francesco Bagnaia dimanche à Motegi. Avec ce septième sacre dans la catégorie-reine, le premier depuis 2019, l'Espagnol de 32 ans égale la légende italienne Valentino Rossi.

Keystone-SDA

28.09.2025, 08:01

28.09.2025, 08:41

Deuxième samedi d'un sprint dans lequel son dernier rival, son frère cadet Alex, n'avait pas marqué de points, Marc Marquez a également maîtrisé son sujet dans le Grand Prix dominical. Il a porté son avance au championnat à 201 longueurs, un écart rédhibitoire à cinq week-ends de la fin de la saison.

Le Catalan, qui affiche également un titre mondial en 125 cm3 (ex-Moto3) et un en Moto2 à son palmarès, efface ainsi les années de galère et de doutes qui ont suivi son quatrième triomphe consécutif en MotoGP. Victime d'une fracture de l'humérus droit le 19 juillet 2020 à Jerez, il a enchaîné les chutes et les opérations avant de retrouver le devant de la scène au guidon d'une Ducati en 2024.

Troisième du championnat du monde 2024 avec trois victoires en GP, Marc Marquez a survolé le championnat 2025. Il a remporté 11 courses dominicales ainsi que 14 des 17 sprints, signant notamment sept doublés consécutifs. Il est désormais à une longueur du record d'un autre illustre pilote italien, Giacomo Agostini, qui avait été sacré huit fois dans la catégorie-reine.

