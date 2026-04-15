Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a réclamé mercredi que des «corrections» soient apportées aux nouvelles règles en vigueur cette saison dans la discipline reine du sport automobile, notamment sur les moteurs hybrides dont la gestion de la puissance électrique divise les pilotes.

Stefano Domenicali a réclamé que des «corrections» soient apportées aux nouvelles règles en vigueur cette saison en F1. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Les discussions depuis plusieurs mois avec la FIA (Fédération internationale de l'automobile, ndlr), les équipes, et désormais encore plus avec les pilotes, vont dans la bonne direction. Il y a des réunions cette semaine et la semaine prochaine avant (le Grand Prix de) Miami, pour voir ce qui peut être fait pour améliorer ou ajuster la situation», a déclaré le dirigeant italien dans un entretien vidéo accordé au site Autosport.

Stefano Domenicali réclame que d'ici le prochain GP le week-end du 1er mai, «la FIA informe des ajustements qui seront apportés» tant pour «les qualifications, afin de permettre d'être autant que possible à pleine puissance ou en freinage maximal» que durant les courses pour «s'assurer que certaines préoccupations soulevées par les pilotes soient corrigées».

Les nouveaux moteurs hybrides (50% thermiques et 50% électriques) sont la grande affaire de 2026: la FIA les a imposés avec l'objectif de favoriser les dépassements et d'améliorer le spectacle de la déjà très prospère F1.

D'après le site Motorsport.com, les trois premiers Grands Prix de la saison (Australie, Chine, Japon) se sont déroulés à guichets fermés avec des centaines de milliers de fans et une hausse de 25% sur un an des audiences télévisées. «Le résultat est magnifique (...). Il y a beaucoup d'action et c'est ce que les gens veulent voir», a vanté Stefano Domenicali.

Bouton boost

Mais un accident au GP de Suzuka le 29 mars, impliquant le pilote britannique Oliver Bearman (Haas) qui a percuté à 300 km/h l'Alpine de l'Argentin Franco Colapinto roulant 50 km/h moins vite, a relancé les critiques du paddock sur les différences importantes de vitesse entre monoplaces et la gestion complexe de l'énergie électrique.

Les voitures disposent d'un mode «dépassement» et d'un bouton «boost» pour bénéficier d'un regain de puissance électrique et doubler. Au risque de vider leur batterie, de perdre de la vitesse et de se faire repasser le temps de recharger lors du freinage dans les virages.

La FIA a déjà apporté des «ajustements» lors des qualifications au Japon et met à profit la double annulation en avril des GP de Bahreïn et d'Arabie saoudite, due à la guerre au Moyen-Orient, pour discuter d'éventuels changements des règles en course. «Le règlement doit évidemment être amélioré», a insisté le patron de la F1.

Archive sur le même thème