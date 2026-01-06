  1. Clients Privés
Formule 1 «Irrespect» envers Schumacher ? Pierre Gasly suscite la controverse

Patrick Lämmle

6.1.2026

Il est courant que les stars du sport publient des photos de leurs vacances, et celles-ci passent souvent inaperçues. Cependant, les clichés pris par le pilote français de Formule 1, Pierre Gasly, ont suscité de nombreuses réactions.

Pierre Gasly porte sur les pistes de ski une veste similaire à celle que portait autrefois Michael Schumacher.
Pierre Gasly porte sur les pistes de ski une veste similaire à celle que portait autrefois Michael Schumacher.
Image : Instagram/Imago

Patrick Lämmle

06.01.2026, 18:13

06.01.2026, 19:00

Samedi, Gasly a publié des photos de ses vacances sur Instagram. On y voit le pilote de F1 sur les pistes de ski, une activité qui comporte certains risques de blessure. Mais ce n'est pas ce qui a suscité la polémique en ligne. Le véritable sujet de discussion vient de sa tenue.

En effet, Gasly arbore une veste rouge sur laquelle figure le logo «Marlboro», évoquant ainsi le souvenir de Michael Schumacher qui portait la même tenue à l’époque. Gasly a accompagné sa photo de la légende : «Paradis enneigé».

Michael Schumacher en 2006 à Madonna di Campiglio.
Michael Schumacher en 2006 à Madonna di Campiglio.
Image : imago/Andreas Beil

Le post fait du bruit sur la toile

Ce post revêt une importance particulière, car Schumacher a été victime d'un grave accident de ski à Méribel, en France, le 29 décembre 2013. À ce jour, on sait très peu de choses sur l'état de santé de l'ancien champion de F1.

De plus, le Français a publié ce message le jour du 57e anniversaire de l’Allemand. Les réactions sur la toile sont alors partagées, allant de «très mauvais goût, irrespectueux et inapproprié» à «voilà comment on honore une légende».

Nouvelle saison de F1 en mars

Sur le plan sportif, Pierre Gasly sort d'une saison décevante. Son écurie Alpine a terminé dernière du championnat des constructeurs. La reprise de la Formule 1 début mars en Australie lui offrira l'opportunité de faire de nouveau parler de lui positivement, comme en fin d’année 2024. 

Pour mémoire, il est devenu le premier pilote de F1 à boucler une saison entière sans endommager sa monoplace. Son écurie n'a alors eu aucune dépense à débourser pour des réparations, contrairement à d'autres qui ont englouti des millions dans des situations similaires.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

