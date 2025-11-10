Charles Leclerc et Lewis Hamilton recadrés par le boss de Ferrari

Le président de Ferrari John Elkann a exhorté lundi les pilotes de son écurie de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton et le Monégasque Charles Leclerc, à «se concentrer sur leur pilotage et à parler moins». Les deux pilotes de la Scuderia ont vécu un Grand Prix du Brésil catastrophique dimanche.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été rappelés à l’ordre par le président de Ferrari. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Il est certainement important que nos pilotes se concentrent sur leur pilotage et qu'ils parlent moins», a déclaré M. Elkann selon des propos rapportés par l'agence AGI à l'occasion de la signature du partenariat entre le groupe Stellantis et les Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina.

Ferrari désormais 4e

«Il reste encore des courses importantes, il n'est pas impossible d'obtenir la deuxième place (au classement des constructeurs). C'est l'enseignement important qui vient aussi de Bahreïn (réd: où Ferrari est devenue championne du monde d'endurance), c'est la démonstration que lorsque Ferrari est une équipe, nous gagnons», a-t-il poursuivi.

«Nous avons besoin de pilotes qui ne pensent pas à eux-mêmes, mais qui pensent à Ferrari», a ajouté M. Elkann qui préside la holding Exor, ainsi que Stellantis et Ferrari.

A l'issue du GP du Brésil que ni Hamilton, contraint à l'abandon pour divers déboires, ni Leclerc, percuté par un autre concurrent, n'ont terminé, la Scuderia a reculé du deuxième au quatrième rang au classement des constructeurs.

Hamilton a présenté son week-end et plus largement sa première saison en rouge comme «un cauchemar»: «je vis (ce cauchemar) depuis un moment déjà et ce va-et-vient entre vivre le rêve de conduire pour cette équipe incroyable et des résultats calamiteux».

Des difficultés avec la Juve

M. Elkann qui préside également la Juventus Turin, est par ailleurs revenu sur les récentes péripéties vécues par le club le plus titré du football italien qui a limogé Igor Tudor et l'a remplacé par Luciano Spalletti.

«Il est important que la Juventus gagne et clairement un entraîneur de l'expérience de Spalletti peut faire gagner la Juve, comme tous les tifosi l'attendent légitimement», a-t-il déclaré.

«Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles avec la Juventus et la relation de ma famille (réd: Agnelli) avec la Juventus est la relation la plus durable qui existe dans le monde et donc les relations sont fortes lorsqu'on traverse des moments difficiles comme les plus faciles», a-t-il poursuivi.

«Quiconque est intéressé par la Juventus, actionnaires, sponsors, nous sommes toujours ouverts, l'important est que notre relation ne soit jamais remise en question», a conclu M. Elkann.

