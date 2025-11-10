Charles Leclerc et Lewis Hamilton recadrés par le boss de Ferrari

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Qu'ils parlent moins» Charles Leclerc et Lewis Hamilton recadrés par le boss de Ferrari

ATS

10.11.2025 - 14:21

Le président de Ferrari John Elkann a exhorté lundi les pilotes de son écurie de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton et le Monégasque Charles Leclerc, à «se concentrer sur leur pilotage et à parler moins». Les deux pilotes de la Scuderia ont vécu un Grand Prix du Brésil catastrophique dimanche.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été rappelés à l’ordre par le président de Ferrari.
Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été rappelés à l’ordre par le président de Ferrari.
IMAGO/ABACAPRESS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.11.2025, 14:21

«Il est certainement important que nos pilotes se concentrent sur leur pilotage et qu'ils parlent moins», a déclaré M. Elkann selon des propos rapportés par l'agence AGI à l'occasion de la signature du partenariat entre le groupe Stellantis et les Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina.

Ferrari désormais 4e

«Il reste encore des courses importantes, il n'est pas impossible d'obtenir la deuxième place (au classement des constructeurs). C'est l'enseignement important qui vient aussi de Bahreïn (réd: où Ferrari est devenue championne du monde d'endurance), c'est la démonstration que lorsque Ferrari est une équipe, nous gagnons», a-t-il poursuivi.

«Nous avons besoin de pilotes qui ne pensent pas à eux-mêmes, mais qui pensent à Ferrari», a ajouté M. Elkann qui préside la holding Exor, ainsi que Stellantis et Ferrari.

GP de Sao Paulo. Norris garde la tête froide, Verstappen remonte avec le sang chaud !

GP de Sao PauloNorris garde la tête froide, Verstappen remonte avec le sang chaud !

A l'issue du GP du Brésil que ni Hamilton, contraint à l'abandon pour divers déboires, ni Leclerc, percuté par un autre concurrent, n'ont terminé, la Scuderia a reculé du deuxième au quatrième rang au classement des constructeurs.

Hamilton a présenté son week-end et plus largement sa première saison en rouge comme «un cauchemar»: «je vis (ce cauchemar) depuis un moment déjà et ce va-et-vient entre vivre le rêve de conduire pour cette équipe incroyable et des résultats calamiteux».

Des difficultés avec la Juve

M. Elkann qui préside également la Juventus Turin, est par ailleurs revenu sur les récentes péripéties vécues par le club le plus titré du football italien qui a limogé Igor Tudor et l'a remplacé par Luciano Spalletti.

«Il est important que la Juventus gagne et clairement un entraîneur de l'expérience de Spalletti peut faire gagner la Juve, comme tous les tifosi l'attendent légitimement», a-t-il déclaré.

Serie A. C’est officiel : la Juventus s’en remet à Luciano Spalletti

Serie AC’est officiel : la Juventus s’en remet à Luciano Spalletti

«Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles avec la Juventus et la relation de ma famille (réd: Agnelli) avec la Juventus est la relation la plus durable qui existe dans le monde et donc les relations sont fortes lorsqu'on traverse des moments difficiles comme les plus faciles», a-t-il poursuivi.

«Quiconque est intéressé par la Juventus, actionnaires, sponsors, nous sommes toujours ouverts, l'important est que notre relation ne soit jamais remise en question», a conclu M. Elkann.

Archive sur Ferrari

F1 : Ferrari présente la SF-25 pour la nouvelle saison

F1 : Ferrari présente la SF-25 pour la nouvelle saison

Dans une vidéo, Ferrari a dévoilé sa SF-25, sa nouvelle monoplace pour la saison à venir en Formule 1, qui sera pilotée par Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

19.02.2025

Les plus lus

Pourquoi ta caisse maladie calcule-t-elle ton IMC ?
Malaise avec Noah Okafor : «S'il a un problème, qu'il téléphone...»
Nicolas Sarkozy est sorti de prison
Trump menace les contrôleurs aériens qui ont cessé le travail
Charles Leclerc et Lewis Hamilton recadrés par le boss de Ferrari