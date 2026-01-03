  1. Clients Privés
Dakar 2026 Le prologue pour Ekström, Canet royal chez les motards

ATS

3.1.2026 - 12:38

Le Suédois Mattias Ekström (Ford) a remporté le prologue du Dakar 2026 en autos samedi à Yanbu en Arabie Saoudite. Le jeune Espagnol Edgar Canet s'est imposé chez les motards.

Keystone-SDA

03.01.2026, 12:38

Avec son navigateur Emil Bergkvist, Mattias Ekström a devancé de huit secondes une autre Ford, celle de l'Américain Mitch Guthrie. Le Belge Guillaume de Mévius (Mini) complète le podium dans cette catégorie reine «Ultimate».

Dakar 2026. «Voyants au vert», Loeb a le trophée dans le collimateur

Dakar 2026«Voyants au vert», Loeb a le trophée dans le collimateur

Canet précoce

Sur deux roues, Edgar Canet (20 ans) a quant à lui signé des débuts victorieux en catégorie Rally GP en devançant de trois secondes son coéquipier chez Red Bull KTM Factory Racing et tenant du titre, l'Australien Daniel Sanders.

