Le Suédois Mattias Ekström (Ford) a remporté le prologue du Dakar 2026 en autos samedi à Yanbu en Arabie Saoudite. Le jeune Espagnol Edgar Canet s'est imposé chez les motards.

The Prologue was much harder than @mattiasekstroem expected but he still came out on top 1️⃣#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/y64qHXMrFB — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2026

Keystone-SDA ATS

Avec son navigateur Emil Bergkvist, Mattias Ekström a devancé de huit secondes une autre Ford, celle de l'Américain Mitch Guthrie. Le Belge Guillaume de Mévius (Mini) complète le podium dans cette catégorie reine «Ultimate».

Canet précoce

Sur deux roues, Edgar Canet (20 ans) a quant à lui signé des débuts victorieux en catégorie Rally GP en devançant de trois secondes son coéquipier chez Red Bull KTM Factory Racing et tenant du titre, l'Australien Daniel Sanders.