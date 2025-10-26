Noah Dettwiler a très lourdement chuté lors de la course Moto3 du GP de Malaisie dimanche à Sepang. Percuté par Jose Antonio Rueda, le Soleurois a perdu beaucoup de sang et a subi plusieurs arrêts cardiaques, selon Blick qui a pu s'entretenir avec le père du pilote. Son était serait stable.

L'accident s'est déroulé lors du tour de formation. ats

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est déroulé lors du tour de formation. Dettwiler, qui semble avoir connu un problème avec sa KTM, roulait à très faible allure sur la trajectoire. Le champion du monde espagnol Jose Antonio Rueda ne l'a pas vu et l'a percuté violemment par l'arrière, alors que lui-même roulait pour sa part à pleine vitesse.

Les deux pilotes étaient conscients au moment d'être héliportés. Les premiers secours et le transport à l'hôpital ont toutefois pris beaucoup de temps. Et si des nouvelles rassurantes ont été communiquées concernant Rueda, qui souffre d'une fracture à une main et d'une commotion, il a fallu patienter plus longtemps avant d'en savoir un peu plus sur l'état de santé de Noah Dettwiler.

Et alors qu'il avait d'abord été annoncé que Noah Dettwiler allait plutôt bien compte tenu des circonstances, son père a dépeint un tout autre tableau. «Ils se sont battus pour lui sauver la vie», a ainsi expliqué Andy Dettwiler à Blick. Accompagné de son épouse Nicole, il était d'ores et déjà en route pour la Malaisie.

Noah Dettwiler serait dans un état stable. Mais son père ne voulait pas encore lever l'alerte, il était trop tôt pour cela. Victime d'une fracture ouverte de la jambe, le jeune pilote soleurois a perdu beaucoup de sang à cause de ses blessures et a subi plusieurs arrêts cardiaques. Sa rate et ses poumons sont également touchés.