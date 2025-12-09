  1. Clients Privés
Formule 1 L’écurie Red Bull va perdre l’un de ses hommes les plus influents

Nicolas Larchevêque

9.12.2025

L'influent conseiller de l'écurie de F1 Red Bull, Helmut Marko, membre de l'équipe autrichienne depuis son arrivée sur la grille en 2005, va quitter ses fonctions fin 2025, ont indiqué plusieurs médias mardi.

Conseiller de l'écurie Red Bull, Helmut Marko va quitter ses fonctions fin 2025.
Conseiller de l'écurie Red Bull, Helmut Marko va quitter ses fonctions fin 2025.
KEYSTONE

Agence France-Presse

09.12.2025, 13:12

L'Autrichien de 82 ans, proche du quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen et également responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull, disposait pourtant d'un contrat pour 2026 mais il ne devrait pas l'honorer.

La décision aurait été prise lundi à Abou Dhabi à l'issue d'une réunion entre des dirigeants de Red Bull, dont Oliver Mintzlaff, un des directeurs généraux de la firme autrichienne en charge des sports, selon le site motorsport.com. Contactée, l'écurie Red Bull n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.

GP d'Abu Dhabi. Lando Norris sacré champion du monde malgré un succès de Max Verstappen

GP d'Abu DhabiLando Norris sacré champion du monde malgré un succès de Max Verstappen

Interrogé dimanche après le Grand Prix d'Abou Dhabi, conclu par le sacre mondial du Britannique Lando Norris (McLaren) avec seulement deux points d'avance sur Verstappen, l'Autrichien avait laissé planer le doute sur son avenir: «Ce n'est pas remis en question, mais j'aurai une discussion et ensuite je verrai ce que je fais. C'est un ensemble complexe de différentes choses».

«Incroyable dans le soutien qu'il nous a apporté»

Le Français Laurent Mekies, directeur de l'écurie depuis juillet et le limogeage de l'historique patron britannique Christian Horner, avait lui aussi laissé entendre que des changements se préparaient en coulisses.

«Helmut a été incroyable dans le soutien qu'il nous a apporté pour nous aider à redresser les choses cette année. Évidemment, la direction et lui ont dû prendre plusieurs décisions difficiles dans l'année, et bien sûr nous en avons toujours à prendre. Mais la Formule 1 n'est pas un environnement statique: on ajuste toujours l'organisation, que ce soit dans le domaine technique ou sportif», avait expliqué le dirigeant.

«J'ai beaucoup souffert». Lando Norris, le sacre d'un champion à la vulnérabilité assumée

«J'ai beaucoup souffert»Lando Norris, le sacre d'un champion à la vulnérabilité assumée

«Il est parfaitement normal que nous examinions en permanence comment améliorer notre manière de fonctionner. Je ne dis pas ça spécifiquement pour Helmut, mais de manière générale, nous sommes dans un environnement où nous nous remettons constamment en question et cherchons les prochaines étapes, aussi petites soient-elles, pour travailler ensemble», avait-il ajouté.

