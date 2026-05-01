  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lance Stroll très remonté «Les gens regardent Netflix donc la Formule 1 est contente...»

Clara Francey

1.5.2026

Le pilote de Formule 1 canadien Lance Stroll (Aston Martin) s'en est pris vertement à la nouvelle règlementation technique entrée en vigueur en 2026 jeudi en amont du Grand Prix de Miami.

Lance Stroll est pilote en Formule 1 depuis 2017.
Lance Stroll est pilote en Formule 1 depuis 2017.
KEYSTONE

Agence France-Presse

01.05.2026, 11:46

«C'est triste que nous soyons dans cette situation. Ce n'est pas vraiment plaisant de piloter les F1. J'ai piloté d'autres voitures pendant la pause. J'ai testé des F3. C'est 1000 fois plus plaisant et mieux pour le pilotage», a déploré le Québécois.

Les monoplaces ont été bouleversées cette saison avec l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement qui a profondément modifié les châssis, l'aérodynamique et surtout les moteurs des voitures, désormais 50% thermique et 50% électrique, ce qui implique une gestion énergétique pas naturelle pour les pilotes.

Après les trois premiers Grands Prix de la saison, si le spectacle a été au rendez-vous pour les fans, les acteurs ont en revanche fortement critiqué ce virage règlementaire, à commencer par le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull), vent debout contre les nouvelles monoplaces, qu'il a qualifiées en février de «Formule E sous stéroïdes».

Formule 1. «Est-ce que cela vaut le coup?» - Verstappen envisage la retraite !

Formule 1«Est-ce que cela vaut le coup?» - Verstappen envisage la retraite !

Face au coup de gueule des pilotes, le directeur général de la F1, l'Italien Stefano Domenicalli, a défendu ce nouveau règlement il y a quelques semaines, ce que Stroll comprend.

«La F1 est un business et ils veulent le protéger, lui donner une bonne image. Nous sommes des pilotes et nous savons ce que c'est de piloter de bonnes voitures. Il y a deux points de vue. Les gens regardent le championnat quoi qu'il arrive, ils regardent Netflix donc la Formule 1 est contente», a estimé Stroll, dont le père, Lawrence, est propriétaire de l'écurie Aston Martin.

«Mais les pilotes, les passionnés, les gens qui connaissent vraiment la course savent ce que c'était avant, les pilotes savent ce que c'est de conduire de vraies voitures vraiment bonnes. On ne peut pas cacher qu'actuellement, c'est loin d'être aussi bon que ça pourrait l'être», a-t-il ajouté.

Même si des ajustements à cette règlementation seront appliqués à partir de ce week-end à Miami avec notamment pour but de simplifier la gestion de l'énergie électrique pour les pilotes et leur permettre d'attaquer plus lors des qualifications, cela reste insuffisant pour le Québecois.

Formule 1. «Nous n'étions pas en soins intensifs non plus»

Formule 1«Nous n'étions pas en soins intensifs non plus»

«J'espère que ce sera mieux, sur l'accélérateur, toutes ces choses qui détruisent la course et les tours de qualifications. Mais je pense qu'on reste loin de vraies voitures de F1, d'attaquer à fond sans passer aux batteries et toutes ces choses... On est à des kilomètres de ce qu'il faudrait», a-t-il conclu.

Les plus lus

À l’Élysée, une ambiance de fin de règne avant l'heure
Que retenir de la visite de Charles III aux Etats-Unis?
Des familles de victimes portent plainte contre les services de secours
04H30, la folie fribourgeoise: un peuple accueille ses héros
«Ils l'ont fait !» : la presse suisse s'enflamme après le titre des Dragons
Ce qui change en Suisse dès le 1er mai