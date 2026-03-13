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Formule 1 Conflit au Moyen-Orient : incertitude sur plusieurs GP

ATS

13.3.2026 - 21:23

Les Grands Prix de F1 prévus en avril au Bahreïn et en Arabie saoudite vont être «annulés ou reprogrammés». Ceci en raison de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué une source ayant connaissance du dossier.

Keystone-SDA

13.03.2026, 21:23

Les courses programmées les 10-12 avril sur le circuit de Sakhir au Bahreïn et les 17-19 avril à Jeddah «n'auront pas lieu aux dates prévues», a déclaré cette source qui a requis l'anonymat pour évoquer ce sujet sensible.

GP de Chine. Russell en pole position pour le sprint à Shanghai

GP de ChineRussell en pole position pour le sprint à Shanghai

L'annonce sera bientôt faite par le promoteur de la F1 qui devra dire si ces rendez-vous «ont été annulés ou reprogrammés à une date ultérieure», selon la même source.

Depuis le 28 février

La première manche du Championnat du monde automobile (WEC), qui devait se tenir fin mars au Qatar, a déjà été reportée de mars à octobre, également en raison du conflit.

La guerre fait rage au Moyen-Orient depuis le déclenchement d'une offensive israélo-américaine ciblant l'Iran, le 28 février. Des explosions ont encore secoué jeudi un réservoir d'hydrocarbures à Bahreïn, ainsi qu'un immense champ pétrolier en Arabie saoudite.

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