Les Grands Prix de F1 prévus en avril au Bahreïn et en Arabie saoudite vont être «annulés ou reprogrammés». Ceci en raison de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué une source ayant connaissance du dossier.

Formula 1's Grands Prix in Bahrain and Saudi Arabia in April are set to be called off this weekend due to the conflict in the Middle East, reducing the 2026 season to 22 races 🚨 pic.twitter.com/XCY0wvI5Ad — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Les courses programmées les 10-12 avril sur le circuit de Sakhir au Bahreïn et les 17-19 avril à Jeddah «n'auront pas lieu aux dates prévues», a déclaré cette source qui a requis l'anonymat pour évoquer ce sujet sensible.

L'annonce sera bientôt faite par le promoteur de la F1 qui devra dire si ces rendez-vous «ont été annulés ou reprogrammés à une date ultérieure», selon la même source.

Depuis le 28 février

La première manche du Championnat du monde automobile (WEC), qui devait se tenir fin mars au Qatar, a déjà été reportée de mars à octobre, également en raison du conflit.

La guerre fait rage au Moyen-Orient depuis le déclenchement d'une offensive israélo-américaine ciblant l'Iran, le 28 février. Des explosions ont encore secoué jeudi un réservoir d'hydrocarbures à Bahreïn, ainsi qu'un immense champ pétrolier en Arabie saoudite.