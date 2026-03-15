Les McLaren de Norris et Piastri n'ont pas pris le départ !

Les McLaren-Mercedes du Britannique Lando Norris, champion du monde en titre, et de l'Australien Oscar Piastri, n'ont pas pris le départ du GP de Chine. Elles sont restées dans leur garage dimanche matin.

Lando Norris is still in the garage and the pit lane is now closed 😳#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/EVzR3MWK9M — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Keystone-SDA ATS

De même, le Brésilien Gabriel Bortoleto au volant de son Audi, et le Thaïlandais Alexander Albon sur Williams-Mercedes, n'ont pas pris le départ de la course qui se déroulait sur le circuit de Shanghai.

Norris est resté bloqué dans le garage en raison d'un problème électrique pendant que les mécaniciens s'occupaient de sa McLaren, et il n'a pas pu rejoindre la grille de départ. Piastri a quant à lui réussi à rejoindre la grille, mais a dû retourner au garage quelques minutes plus tard en raison d'un autre problème.

«Malheureusement, nous avons identifié des problèmes distincts sur les deux voitures, ce qui les a empêchées de prendre le départ du Grand Prix de Chine», a déclaré McLaren dans un communiqué.

Le début de saison s'avère pour l'instant très compliqué pour l'écurie McLaren, championne du monde des constructeurs en titre. Le week-end dernier, une seule McLaren a pris le départ de la course d'ouverture à Melbourne après que Piastri a eu un accident alors qu'il se rendait sur la grille de départ, ce qui signifie que l'Australien n'a toujours pas disputé de Grand Prix cette saison.

Norris a lui terminé 5e en Australie. Samedi, à Shanghai, le Britannique a terminé 4e de la course sprint et Piastri 6e.