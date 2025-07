Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devant son coéquipier Oscar Piastri. Le podium a été complété par l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari).

A 37 ans, Hülkenberg a provoqué une véritable sensation en finissant sur la troisième marche du podium à l'occasion de son 239e Grand Prix. Jamais encore le vainqueur des 24 Heures du Mans 2015 n'avait terminé dans le top 3 d'une course de formule 1 !

Pour l’écurie Sauber, basée à Hinwil en Suisse, après des années de vaches maigres, c'est un premier podium depuis le GP du Japon en 2012...

Remontée

Seulement 19e et avant-dernier sur la grille, Hülkenberg a su profiter des conditions difficiles pour remonter progressivement au classement. L'épreuve a en effet été perturbée par la pluie, forçant la direction de course à déployer deux fois la voiture de sécurité et à mettre deux phases de voiture de sécurité virtuelle.

«Il était temps, non ? J'ai toujours su qu'on pouvait le faire. Quelle course, revenir de quasi la dernière place. Je ne sais pas comment c'est arrivé, les conditions étaient folles. Cela a été un combat, on a fait les bons choix aux bons moments et évité les erreurs», s'est réjoui le pilote allemand.

Pénalité fatale pour Piastri

Sur un tracé rendu très piégeux par les averses, les McLaren ont encore dominé les débats et ce en dépit de la pénalité de dix secondes infligée à Piastri, qui a ainsi perdu la course. L'Australien a été sanctionné pour avoir freiné inopinément derrière la voiture de sécurité. «Je ne vais pas trop parler à ce sujet, sinon je pourrais avoir des ennuis», s'est-il borné à dire.

Piastri conserve cependant la tête du championnat avec 8 points d'avance sur Norris. «C'est magnifique et tout ce dont je rêvais», a déclaré le vainqueur, tout sourire. L'Anglais a remporté la 8e victoire de sa carrière, la 4e cette année.

Verstappen perd le contrôle

Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari) a terminé quatrième. Il a mis fin à une série de 12 podiums consécutifs sur le légendaire circuit de Silverstone. Parti en pole position, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a fini cinquième après avoir perdu le contrôle de sa voiture lors du restart après la deuxième safety car.