La première des deux courses de formule E ce week-end à Misano n'a pas souri aux pilotes suisses. Aucun d'entre eux n'a réussi à entrer dans le top 10 et donc à inscrire des points.

Sébastien Buemi a pris la 15e place samedi en Formule E. IMAGO/PanoramiC

ATS

Nico Müller (Abt-Cupra/13e) et Sébastien Buemi (Envision/15e) ont fini la course, au contraire d'Edoardo Mortara (Mahindra), éliminé dès le 1er tour. La victoire est revenue au Portugais Antonio Félix da Costa (Porsche) devant l'Anglais Oliver Rowland (Nissan) et l'Anglais Jake Dennis (Andretti).

Rowland s'est installé en tête du championnat avec 73 points. Il en compte 5 d'avance sur Dennis et 10 sur l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche).

