Lewis Hamilton a annoncé le décès de son chien, Roscoe. Le pilote automobile britannique a posté des photos de son bouledogue avec un émouvant message sur sa fin douloureuse.

Covermedia Covermedia

Lewis Hamilton pleure la perte de son chien bien-aimé Roscoe. Le pilote automobile britannique a annoncé que son bouledogue de 12 ans était décédé dimanche soir après avoir été admis dans un hôpital vétérinaire pour une pneumonie la semaine précédente et placé dans le coma.

Lewis Hamilton, qui a manqué un test de pneus de Formule 1 pour être aux côtés de Roscoe, a déclaré lundi 29 septembre (25) à ses fans qu'il avait pris la «décision la plus difficile de sa vie» de faire euthanasier son chien.

«Après quatre jours sous assistance respiratoire, alors qu'il se battait de toutes ses forces, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et dire au revoir à Roscoe», a écrit Lewis Hamilton dans son message. «Il n'a jamais cessé de se battre, jusqu'à la toute fin. Je me sens tellement reconnaissant et honoré d'avoir partagé ma vie avec une si belle âme, un ange et un véritable ami. Faire entrer Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, et je chérirai à jamais les souvenirs que nous avons créés ensemble.»

«C’était très dur»

Le septuple champion du monde de Formule 1 a adopté Roscoe en 2013, en même temps qu'un autre chien nommé Coco. Coco est mort d'une crise cardiaque présumée en 2020, après avoir souffert de problèmes de santé depuis sa naissance.

Le pilote de Ferrari a noté également dans son message qu'il n'avait jamais eu à faire piquer un animal auparavant. «C'est l'une des expériences les plus douloureuses et je me sens profondément lié à tous ceux qui ont perdu un animal de compagnie bien-aimé», a ajouté le quadragénaire, avant d'exprimer sa gratitude pour Roscoe.

«Même si c'était très dur, l'avoir était l'une des plus belles parties de la vie, d'aimer si profondément et d'être aimé en retour», a-t-il aussi écrit. «Merci à tous pour l'amour et le soutien que vous avez apportés à Roscoe au fil des ans. C'est tellement spécial d'en être témoin et de le ressentir.» Lewis Hamilton a accompagné son post d'une série de photos de lui avec le bouledogue, dont une quand il était encore un chiot.