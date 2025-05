Le patron de l'écurie Ferrari, Frédéric Vasseur, a désamorcé dimanche soir le début de polémique né des propos de Lewis Hamilton pendant le Grand Prix de Miami. Durant celui-ci, le Britannique avait critiqué la stratégie de son équipe à la radio.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«On cherchait à savoir si Lewis était plus rapide ou si c'était seulement grâce au DRS. Cela a pris environ un tour et demi pour prendre la décision. Ensuite, on a appliqué la règle de l'équipe et on a échangé les positions», a expliqué le directeur de la Scuderia.

«J'ai eu une discussion avec Lewis et c'était bien plus détendu. Je peux comprendre la frustration des pilotes dans la voiture car ils veulent gagner, mais en fin de compte, on a pris la bonne décision pour l'équipe. Je ne considère absolument pas ce qui s'est passé aujourd'hui (dimanche) comme un problème», a conclu Vasseur.

Le septuple champion du monde était resté plusieurs tours derrière son coéquipier Charles Leclerc et avait clairement affiché sa frustration. «Je suis en train d'abîmer mes pneus derrière lui. Vous voulez que je reste derrière lui toute la course ?», a-t-il demandé à son ingénieur à la radio. Puis quand il a finalement été autorisé à doubler le Monégasque, il avait lâché: «Ce n'est pas un bon travail d'équipe, je ne dirai rien de plus.»

Lewis Hamilton : «C’était plus sarcastique qu'autre chose»

Après le Grand Prix, le Britannique était beaucoup plus philosophe et avait évacué sa frustration: «J'ai perdu beaucoup de temps derrière Charles et je pensais qu'il fallait prendre une décision rapidement... Vous devez comprendre que c'est frustrant, c'était plus sarcastique qu'autre chose. Certains disent des choses bien pires», a expliqué le septuple champion du monde.

Charles Leclerc a finalement terminé septième de la course, juste devant Hamilton, après que les deux pilotes ont de nouveau échangé leurs positions car le Britannique n'avait pas réussi à rattraper le pilote devant lui, l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

