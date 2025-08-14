  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP d’Autriche L’intouchable Marc Marquez en quête d'une première

ATS

14.8.2025 - 19:07

Le leader du championnat du monde MotoGP Marc Marquez tentera de décrocher ce week-end une sixième victoire consécutive lors du Grand Prix d'Autriche. Cette course est depuis 2022 une chasse gardée de son équipier chez Ducati Francesco Bagnaia.

Marquez vise une sixième victoire d’affilée en Autriche.
Marquez vise une sixième victoire d’affilée en Autriche.
EPA

Keystone-SDA

14.08.2025, 19:07

Après une trêve de près d'un mois, le MotoGP reprend pour un marathon de quatre Grands Prix en cinq semaines qui démarre sur le circuit du Red Bull Ring, théâtre de la 13e manche (sur 22) de la saison. Un ring sur lequel Marc Marquez espère encore mettre ses adversaires KO, même si le défi pourrait s'avérer plus relevé qu'ailleurs. Le circuit «ne m'a jamais vraiment souri», a reconnu l'Espagnol, qui ne s'y est jamais imposé, «mais il m'a offert plusieurs duels jusqu'au dernier virage».

Le sextuple champion du monde de la catégorie va tenter dimanche d'engranger sa neuvième victoire de la saison en GP et sa sixième de rang, un exploit qu'il n'a plus réalisé depuis 2014. Il avait remporté les dix premières courses de la saison alors qu'il courait pour Honda.

Concurrence écoeurée

«Je vis l'un des meilleurs moments de ma carrière», avait-il d'ailleurs reconnu à l'issue du dernier GP, en République tchèque, où il est devenu le premier pilote à enchaîner cinq victoires avec Ducati. Aux avant-postes depuis la première course de la saison, Marc Marquez ne cesse d'écoeurer la concurrence et compte déjà 120 points d'avance au championnat sur son frère cadet, Alex (Ducati-Gresini).

Son coéquipier dans l'équipe d'usine Ducati, le double champion du monde (2022, 2023) Francesco Bagnaia – qui n'a gagné qu'une seule fois depuis le début de l'année – est troisième et se retrouve distancé de 168 points. L'Italien subit la loi de Marc Marquez cette saison mais espère tout de même renouer avec la victoire en Autriche, pour l'honneur plus que pour la course au titre, qui semble promis à l'Espagnol.

Les plus lus

Le garçon à l’origine du drame de la piscine des Mélèzes a été retrouvé
Trump à propos de Poutine: de la flatterie à l'agacement
Les 800 gardes nationaux prévus pour «nettoyer» Washington sont sur place
Europa-Park : une enfant agressée après s’être perdue dans le parc aquatique
Agressions sexuelles sur des nourrissons: une infirmière reste sous contrôle judiciaire
Nouvelle querelle de clocher en Haute-Savoie