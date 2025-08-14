Le leader du championnat du monde MotoGP Marc Marquez tentera de décrocher ce week-end une sixième victoire consécutive lors du Grand Prix d'Autriche. Cette course est depuis 2022 une chasse gardée de son équipier chez Ducati Francesco Bagnaia.

Marquez vise une sixième victoire d’affilée en Autriche. EPA

Keystone-SDA ATS

Après une trêve de près d'un mois, le MotoGP reprend pour un marathon de quatre Grands Prix en cinq semaines qui démarre sur le circuit du Red Bull Ring, théâtre de la 13e manche (sur 22) de la saison. Un ring sur lequel Marc Marquez espère encore mettre ses adversaires KO, même si le défi pourrait s'avérer plus relevé qu'ailleurs. Le circuit «ne m'a jamais vraiment souri», a reconnu l'Espagnol, qui ne s'y est jamais imposé, «mais il m'a offert plusieurs duels jusqu'au dernier virage».

Le sextuple champion du monde de la catégorie va tenter dimanche d'engranger sa neuvième victoire de la saison en GP et sa sixième de rang, un exploit qu'il n'a plus réalisé depuis 2014. Il avait remporté les dix premières courses de la saison alors qu'il courait pour Honda.

Concurrence écoeurée

«Je vis l'un des meilleurs moments de ma carrière», avait-il d'ailleurs reconnu à l'issue du dernier GP, en République tchèque, où il est devenu le premier pilote à enchaîner cinq victoires avec Ducati. Aux avant-postes depuis la première course de la saison, Marc Marquez ne cesse d'écoeurer la concurrence et compte déjà 120 points d'avance au championnat sur son frère cadet, Alex (Ducati-Gresini).

Son coéquipier dans l'équipe d'usine Ducati, le double champion du monde (2022, 2023) Francesco Bagnaia – qui n'a gagné qu'une seule fois depuis le début de l'année – est troisième et se retrouve distancé de 168 points. L'Italien subit la loi de Marc Marquez cette saison mais espère tout de même renouer avec la victoire en Autriche, pour l'honneur plus que pour la course au titre, qui semble promis à l'Espagnol.